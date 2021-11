Carlos Tévez celebró 11 títulos con Boca Juniors, por eso, es considerado como un ídolo viviente del club. Pese a su laureada carrera, el ‘Apache’ reconoce que tuvo errores en su paso por los ‘Xeneizes’, específicamente en su segunda etapa. Uno de ellos fue no anunciar su salida del elenco argentino en 2016 al director técnico de ese entonces, Guillermo Barros Schelotto.

“Con Guillermo me equivoqué yo. Primero, porque el día en que jugué el último partido en La Bombonera, que la gente gritó ‘Carlitos no se va’, yo estaba medio en duda si firmar o no el contrato (con el Shanghái Shenhua de China)”, reveló el exfutbolista en ESPN.

Tévez recordó que le afirmó al ‘Mellizo’ que se mantendría en Boca. “Me pasó que, cuando salgo de la cancha, subí al vestuario y estaban Vane y Flor llorando (su pareja y su hija), pidiéndome que no me vaya. Me abrazan y nos pusimos a llorar. Voy con Guillermo y le digo ‘contá conmigo para la próxima temporada porque no me voy’ en un momento de emociones. Llego a mi casa, más tranquilo y más frío, y la verdad ya tenía decidido irme”, señaló.

El ‘Apache’ mencionó que luego de su boda se va de viaje y se olvidó decirle a Barros Schelotto su cambio de decisión. “También tenía el tema de mi matrimonio, que cuando vuelvo de la fiesta me robaron la casa, todo un quilombo. Agarro a mi familia, no me hice problema y me fui de vacaciones. Con todo esto, me olvidé de llamarlo para decirle que me iba a ir y se enteró por otro lado. Y todos conocen a Guillermo”, relató.

Carlos Tévez también contó que en China no la pasó bien y decidió regresar a Boca Juniors. Sin embargo, a su retorno, la relación con el ‘Mellizo’, que seguía siendo el director técnico, ya no era la misma.

“Después allá me quedo ocho meses, no hago pie, era obvio porque estaba agotado psicológica y físicamente. Después decido pegar la vuelta, y ya era todo totalmente diferente. Y en ese momento con él he perdonado cosas que hoy no perdonaría, siempre tragué un montón de cosas por el bien del club. La pasé muy mal, por eso tampoco podía mover las piernas”, añadió.

Es importante mencionar que el ‘Apache’ anunció su retiro del fútbol en junio de este año cuando vestía la camiseta ‘Xeneize’. Tévez confesó el motivo de su decisión es que desea pasar más tiempo con su familia.