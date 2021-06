Carlos Tevez le puso punto final a su época en Boca Juniors. Entre lágrimas, el delantero confirmó que no vestirá más la camiseta Xeneize y, al finalizar su anuncio, paso a retirarse del salón acompañado junto a Juan Román Riquelme, que no dudo en caminar los últimos metros de salida abrazando al ‘Apache’.

Un emotivo momento para ambos que si bien, nunca fueron los más cercanos, la realidad es que siempre existió un acuerdo mutuo entre ellos. Como parte del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Román debía tomar decisiones trascendentales para el club, más allá del trato amical que tuviera con algún jugador. Sin embargo, ahora que Carlos Tevez decidió rescindir contrato con el club, el vicepresidente no dudo en darle una muestra de afecto por el tiempo que estuvo con ellos.

En su conferencia, Tevez se refirió a Riquelme, destacando su comunicación previa con el actual vicepresidente Xeneize: “A Román lo llamé y le dije lo mismo que les dije a ustedes, es un tema especialmente mío. Román lo entendió y no mucho más que eso. Hablamos una hora pero eso queda entre Román y yo. Entendió todo”.

Show Player

Fue imposible para ‘Carlitos’ no sentir nostalgia y pesar, pero sus declaraciones fueron contundentes: “Boca te pide dar lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo, no tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre que ya estaba jugando de vuelta así es la exigencia de Boca”.

Además de su despedida con los Xeneizes, el delantero confirmó que no jugará por ningún equipo de su país. “Mi carrera en Argentina está terminada, siempre dije que en el único club que jugaría sería en Boca, sin duda”, concretó.