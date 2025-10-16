Miguel Ángel Russo, el histórico entrenador de Boca Juniors, murió este miércoles a los 69 años en Buenos Aires, confirmaron la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el club xeneize.
MIRAR | Universitario: el ambicioso proyecto para la Libertadores 2026 con Riveros y Di Benedetto nacionalizados, tres salidas y un ‘9′ top
La salud de Russo empezó a causar una preocupación creciente luego de ser internado tres veces en casi un mes.
Tal y como él lo hubiera deseado Russo, sus cenizas fueron esparcidas en cuatro estadios en donde fue feliz.
Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Lanús tendrán por siempre al entrenador en el césped de sus estadios.
******************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC