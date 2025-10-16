Las cenizas del histórico entrenador también fueron derramadas sobre los estadios de Estudiantes, Rosario Central y Lanús.
/ ALEJANDRO PAGNI
Redacción EC
Redacción EC

Miguel Ángel Russo, el histórico entrenador de Boca Juniors, murió este miércoles a los 69 años en Buenos Aires, confirmaron la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el club xeneize.

La salud de Russo empezó a causar una preocupación creciente luego de ser internado tres veces en casi un mes.

Tal y como él lo hubiera deseado Russo, sus cenizas fueron esparcidas en cuatro estadios en donde fue feliz.

Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Lanús tendrán por siempre al entrenador en el césped de sus estadios.

