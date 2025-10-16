Miguel Ángel Russo, el histórico entrenador de Boca Juniors, murió este miércoles a los 69 años en Buenos Aires, confirmaron la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el club xeneize.

La salud de Russo empezó a causar una preocupación creciente luego de ser internado tres veces en casi un mes.

Tal y como él lo hubiera deseado Russo, sus cenizas fueron esparcidas en cuatro estadios en donde fue feliz.

Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Lanús tendrán por siempre al entrenador en el césped de sus estadios.

🕊️ Las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en el césped de La Bombonera



Los restos del DT descansan en los lugares que más amó, ya que, además de en la cancha de Boca, reposan en los estadios de Rosario Central, Estudiantes y Lanús.



Al término del entrenamiento de… pic.twitter.com/I6DBBNN9qN — Diario Olé (@DiarioOle) October 16, 2025 🕊️ Las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en el césped de La Bombonera



Los restos del DT descansan en los lugares que más amó, ya que, además de en la cancha de Boca, reposan en los estadios de Rosario Central, Estudiantes y Lanús.



Al término del entrenamiento de… pic.twitter.com/I6DBBNN9qN — Diario Olé (@DiarioOle) October 16, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.