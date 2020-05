“No hay jugador que se pueda resistir a Boca”, detalla Carlos Zambrano que llegó a principios de año al club xeneize. En Argentina, es conocida la pasión por el fútbol y Boca Juniors es una clara demostración de ello, con un estadio plagado de historias como ‘La Bombonera’. Así como de jugadores formados en el club y que pudieron dar el salto de Europa. No faltan grandes jugadores que han mostrado su deseo por vestir estos colores.

Un peruano histórico como Julio Mélendez tuvo la oportunidad de convertirse en figura del club y su testimonio sobre su experiencia se basa en que él que pisa la cancha de Boca puede morir feliz. “La Bombonera es la mejor cancha del mundo, te da prestigio jugar ahí”, agregó en diálogo con Cadena Xeneize, y recordó las ovaciones que recibía: “Que la 12 me haya gritado ‘el peruano y su ballet’ me llena de orgullo”.

“Boca está asociado con lo popular y pobre, es el equipo del barrio de los inmigrantes, el de los conventillos y los obreros que llegaban a la Argentina sin nada en el bolsillo”, cuenta Federico Miliddi en el libro ‘Boquita’ de Martín Caparrós. Esta atracción se masifica con una hinchada que recibe el nombre de ‘bosteros’ y se siente atraída con el jugador que defiende la camiseta sin importar el nombre o su pasado en el fútbol.

“Viví veinte años en un ambiente de locos porque (en Roma) viven el fútbol 24 horas al día. Podía elegir ir a un lugar donde me hubiera relajado más (...), o bien podía elegir un lugar donde vivir con gente aún más loca por el fútbol, y elegí esto”, expresó Danielle De Rossi tras su llegada a Boca Juniors y, aunque su travesía fue corta, se retiró en el club y pasará a la historia.

Juan Román Riquelme declaró que no le importaba jugar gratis con tal de ayudar a Boca Juniors. Diego Armando Maradona posteó en uno de los aniversarios del club: “Qué esta pasión no se acabe nunca”. Dos nombres identificados con el club a los que se suma Carlos Tévez que regresó hace poco para seguir marcando historia.

FUTBOLISTAS QUE BUSCAN JUGAR EN BOCA

En una reciente transmisión en vivo con Christian Cueva, Carlos Zambrano contó que Lukas Podolski le manifestó su deseo de jugar en Boca. “Boca es otro mundo. Es otra galaxia. Es lo más querido aquí y en Europa. Hasta me escribió Lukas Podolski: ‘Hermano, llévame a Boca’. Le dije: ‘Encantado, si tiro tu nombre aquí podría explotar’”.

Los futbolistas no son esquivos a la pasión por vestir los colores de algún club. A lo largo de los años se ha demostrado que llegar a Argentina y jugar en ‘La Bombonera’ sería un sueño cumplido. Dani Alves declaró hace poco que no ve con malos ojos retirarse en tienda ‘xeneize’: “La gente sabe el cariño que siento por Boca, no es porque la gente diga que Boca es un grande y bla bla bla... Siempre Boca me despertó algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con ellos, me pasó como cuando fui a Barcelona”, argumentó Alves en medio de su cuarentena.

Hace semanas, Christian Vieri también confesó que su tuviera 30 años elegiría jugar en Boca Juniors: “Los argentinos están todo el día hablando de River y Boca. Yo soy de Boca porque me gusta su estadio, es impresionante. Estuve en un derbi Boca-River, de los espectáculos más grandes del mundo”, expresó.

Ante un futuro incierto por el fin de su préstamo, también se habló de un interés de Arda Turán por llegar a Boca. Su representante declaró que pudo ser un caso similar al de Daniele De Rossi, pero no se concretó. Otro futbolista que también se vio relacionado al club fue Zlatan Ibrahimovic. En su paso por Los Ángeles Galaxy, su agente confesó que rechazó una oferta de Qatar diciendo: “Quiero jugar en Boca”.

A sus 24 años, Lucas Torreira juega en el Arsenal de Inglaterra y también contó que su sueño es jugar en Boca Juniors y al lado de Carlos Tévez. Christian Cueva fue otro que confesó su ilusión de ser parte del club: “Boca es un equipo que me gusta mucho y simpatizo con ellos. Siempre he simpatizado con Boca. Pienso que son muy similares con Alianza Lima, son equipos de pueblo. A mí me gustan los equipos así”.

Christian Cueva es actual jugador de Pachuca

Genaro Gatusso contó también que estuvo a punto de jugar por el club: “No es un secreto que siempre admiré a Boca. Tuve la suerte de jugar una Intercontinental contra Boca y jugué un amistoso en la Audi Cup, en Alemania. En el 2012 estuve cerca de ir a Boca. Pero la mujer manda en casa, no me dejó ir. Mis chicos eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir”.

Como olvidar también el gesto de Zinedine Zidane en su último partido como profesional en el Santiago Bernabeu. Al finalizar el encuentro, el francés buscó a Juan Roman Riquelme y le confesó que le encantaba Boca Juniors. ‘Topogigio’ es un jugador identificado con el club, la acción de cambiar camisetas refirió un acto de respeto y admiración por parte de ‘Zizou’.

Eso y más es Boca Junior. Si la Bombonera tiembla, es porque el fútbol late en sus entrañas y el mundo entero lo sabe.

