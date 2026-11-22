Hay noches en las que un título no alcanza para explicar lo que sucede. Hay que mirar las lágrimas, escuchar los gritos y detenerse en esos abrazos que parecen querer recuperar todos los años de espera. Boca Juniors volvió a conquistar Sudamérica después de 18 años y Barranquilla terminó convertida en una extensión de La Bombonera, del barrio de La Boca. Miles de hinchas xeneizes coparon las calles y otros 40 mil las tribunas para celebrar una consagración que ya tiene un lugar reservado en la historia: el club argentino se convirtió en el primero en conquistar tres veces la Copa Sudamericana.

La emoción se trasladó rápidamente a las redes sociales. Las imágenes de los futbolistas celebrando, algunos entre lágrimas, recorrieron el continente. Para Boca no era solamente levantar otro trofeo. Era volver a sentirse dueño de una noche internacional, recuperar una vieja costumbre y regalarle a su gente una alegría que llevaba casi dos décadas esperando.

Y entre tantos abrazos también hubo una escena que llamó la atención desde el palco. Durante la ceremonia de premiación, la delegación xeneize recibió el reconocimiento de las autoridades de Conmebol. Allí estuvo Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien se acercó a Juan Román Riquelme para felicitarlo con una palmadita. El ídolo y actual presidente de Boca recibió así el saludo del mandamás del fútbol peruano en una noche histórica para su institución.

Riquelme recibe el cheque tras BOCA CAMPEÓN de la Copa Sudamericana 🔵🟡 🎥 @ramiroscandolo | @gonzalosuli https://t.co/fYGDoFKpSV — Diario Olé (@DiarioOle) November 22, 2026

La representación peruana no terminó allí. Jean Ferrari, director de fútbol de la FPF, también estuvo presente en el Estadio Municipal de Barranquilla, acompañado por Mano Menezes, entrenador de la selección peruana. Los tres fueron testigos de una final que tuvo repercusión mucho más allá de Argentina y Colombia.

Una celebración con susto y acento peruano

Pero no todo fue alegría durante los festejos. Leandro Paredes protagonizó uno de los momentos más inesperados de la jornada. Mientras brindaba una entrevista en vivo con el periodista Marcelo Benedetto, el capitán de Boca sufrió una baja de presión y se desvaneció en plena Zona Mixta. La transmisión captó el instante en que perdió el conocimiento y generó preocupación entre quienes se encontraban alrededor. Luego, el mediocampista pudo dirigirse por sus propios medios al vestuario.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

Desde Perú también llegó un mensaje cargado de cariño. Luis Advíncula, uno de los últimos futbolistas peruanos que vistió la camiseta azul y oro, no quiso quedarse fuera de la celebración. A través de Instagram, el lateral escribió: “Felicidades a este hermoso club que quiero mucho, se los merecen todos los bosteros”. Un saludo que recordó el vínculo que construyó con la institución y sus hinchas durante su etapa en Buenos Aires.

💙💛🥹🇵🇪 𝗘𝗻 𝗼𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮: Las palabras de Luis Advíncula por el título internacional de Boca Juniors. https://t.co/qdR6H3tgqs — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 22, 2026

La dimensión de la conquista también se reflejó en los números: Conmebol entregó 10 millones de dólares al campeón. Una cifra que acompañó una consagración que rompió las redes, multiplicó las celebraciones y devolvió a Boca a la cima continental.

Barranquilla fue testigo. Los jugadores lloraron, los hinchas cantaron y Riquelme volvió a levantar los brazos. Después de 18 años, Boca tiene otra Sudamericana. Y esta vez, la historia también le pertenece a una ciudad colombiana que por una noche habló en azul y oro.

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