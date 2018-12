Guillermo Barros Schelotto deja Boca Juniors: "Me quiero ir en paz" | VIDEO

Con notoria tristeza, Daniel Angelici anunció este viernes la salida de Guillermo Barros Schelotto de la dirección técnica de Boca Juniors. Esto, cinco días después de haber perdido la final de la Copa Libertadores ante River Plate en España.

"Les quiero agradecer a la dirigencia, a los empleados de Boca, a los jugadores, porque el trabajo de uno se ve a través de los futbolistas pero debe tener el apoyo de la dirigencia y de cada empleado de Boca", dijo Barros Schelotto.

Guillermo Barros Schelotto ganó cuatro veces la Copa Libertadores. (2000, 2001, 2003, 2007) (Foto: agencias)

Guillermo tuvo un discurso corto, directo y no aceptó preguntas en la conferencia de prensa de despedida. Antes que mostrar discrepancia por algún inconveniente, prefirió expresar gratitud.

"No tengo palabras para describir el apoyo del hincha, no me puedo olvidar en la despedida cuando nos íbamos a Madrid, cuando llenaron la Bombonera, o el partido de local, cómo la llenaron... Muchas gracias a los hinchas, lo viví como jugador y técnico, son increíbles".

"Les quiero agradecer a ustedes... Con los periodistas hemos discutido, peleado y hubo idas y vueltas. Las preguntas que tengan las quiero evitar, pero hoy me quiero ir en paz. Que di todo, me voy en paz con el hincha, no quiero tener razón, en algún momento nos volveremos a ver", finalizó el 'Mellizo'.

Por su parte, el presidente auriazul le agradeció al mellizo los títulos y dijo que dejó la vara muy alta.

"Pasaron varios días desde que volvimos de Madrid. Aún estamos con mucho dolor, con mucha tristeza de que no hemos logrado el objetivo de traer la séptima copa a casa. Hicimos todo lo posible por llegar a una instancia que en nuestro país no se valora, como es una final, y que ahí podía pasar cualquier cosa", dijo el presidente de Boca Juniors.

Y prosiguió: "Quiero agradecer a Guillermo, Gustavo y a todo su comando técnico por los dos títulos que ganamos y por pelear esta Copa Libertadores hasta la última instancia. Hemos charlado con cariño y con respeto desde el miércoles y, con mucho dolor, hemos decidido que Boca Juniors debe empezar el año con un nuevo comando técnico".

Para el presidente de Boca Juniors la conferencia de este viernes "no es una despedida ni un adiós a Guillermo, sino solo un hasta luego porque pronto volverá". "Nos ha dejado la vara muy alta".

Daniel Angelici confesó que "hay muchos nombres en la mente, pero hasta ahora no he hablado con ninguno personalmente". Tampoco quiso confirmar si Ricardo Gareca es una opción para dirigir a Boca Juniors.

