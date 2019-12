Gustavo Alfaro, pese a que está a un solo punto del líder de la Superliga Argentina, no seguirá como director técnico de Boca Juniors. La directiva del conjunto xeneize decidió no renovarle el contrato y la dirigencia entrante, en la que está Juan Román Riquelme como segundo vicepresidente, tiene en mente a Miguel Ángel Russo.

A través de un mensaje que se ha vuelto viral en cuestión de minutos en todo el pueblo de Boca Juniors, Gustavo Alfaro agradeció todos los momentos vividos que pasó en la tienda de ‘Caminito’. Sabe que llegó a uno de los mejores conjuntos del continente y por ello se siente más que orgulloso.

“Una pasión que no tiene fronteras ni límites, a cada sector del país que uno recorra, en cada latitud del mundo que uno se encuentre, siempre habrá un hincha de Boca al que no le importe las horas de vigilia por una foto o un autógrafo de sus ídolos. Eso es Boca. Pasión. Nunca voy a olvidar, mas allá del dolor, la noche del superclásico que ganamos (por la vuelta de semifinales de Copa Libertadores ante River que significó la eliminación) y con el orgullo que recorrí esos metros desde el banco hasta el túnel, por la demostración de coraje que dieron los jugadores”, indicó Alfaro.

Alfaro se quedó con las ganas de llegar a la gloria continental

También, el ex DT de Tigre y Rosario Central lamentó no haber ganado la Libertadores con su ex conjunto. “Me llevo muchas imágenes y muchas sensaciones, algunas de dolor por no poder haberle dado al hincha la Séptima. Miraba el cuadro de la próxima Copa Libertadores y lo veía inmenso, y el equipo siempre está ahí, en las fases finales, entre los mejores”, añadió.

Gustavo Alfaro se va de la dirección técnica de Boca Juniors con 50 partidos: 27 triunfos, 16 empates y siete derrotas. Con el xeneize se llevó la Superliga Argentina. AQUÍ PUEDES LEER LA CARTA COMPLETA.