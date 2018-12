Boca Juniors está en la búsqueda de un nuevo técnico tras la salida de Guillermo Barros Scheloto. Según "Marca" de España, el nuevo director deportivo 'xeneize', Nicolás Burdisso, recibió la llamada de José Mourinho, quien lo felicitó por su nuevo cargo. Es ahí cuando el ex central le propuso que se haga cargo del equipo.

Boca Juniors: Gustavo Alfaro es el favorito de Nicolás Burdisso para dirigir al 'Xeneize'

Burdisso conoce a Mourinho desde su paso por en el Inter de Milán. Es por eso que se animó a hablarle sobre el proyecto que desean realizan en Boca Juniors. El técnico portugués consideró que la oferta era tentadora.

El medio español, aseguró que José Mourinho, luego de escuchar a Burdisso, le dijo que no podía aceptar la oferta porque no era el momento. Sin embargo, la periodista argentina Verónica Brunati aseguró que el ofrecimiento sí existe y por el momento no hay una respuesta negativa.

Hago esta aclaración: fue #Mourinho quien llamó a @NicoBurdisso_8 para felicitarlo, y en ese marco lo consultó. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) 21 de diciembre de 2018

El candidato para dirigir Boca Juniors sigue siendo Gustavo Alfaro, entrenador de Huracán. El otro candidato es Antonio 'Turco' Mohamed. Los próximos días serán claves.