Hace unos días, Mario Pergolini renunció a su cargo de primer vicepresidente de Boca Juniors. Quien era la segunda cabeza del club y encargado de todo el tema de comunicaciones en el ‘Xeneize’ anunció su partida vía Instagram y se han conocido varios aspectos de su renuncia.

“No podía llevar a cabo la visión que tenía y a lo mejor mis tiempos no son los de esta institución. No me gusta ocupar lugares porque sí. Si uno no puede llevar adelante lo que uno tiene para hacer se tiene que correr del club y no quedarse en un lugar porque es importante”, explicó en un programa radial hace unos días Pergolini.

Pero, ¿Qué hay detrás de su salida y por qué se le apunta a Juan Román Riquelme como el ‘gran culpable’?

1. La iniciativa de Pergolini para crear un canal de Boca Juniors

Como se supo desde un principio, Pergolini asumió la vicepresidencia de Boca con el fin de hacer crecer a la institución en temas de medios y comunicación, algo en lo que él es un especialista como productor de medios.

La idea era crear un canal oficial del club, para dar los comunicados oficiales, confirmar o desmentir rumores que circulen. Este proyecto no era del todo del agrado de Juan Román Riquelme y fue el primer detonante para su salida.

2. El Consejo de Fútbol en contra del proyecto de Pergolini

El Consejo de Fútbol de Boca, integrado por el ‘Patrón’ Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado (además de Riquelme), también se mostró en contra de este proyecto.

El proyecto del canal de TV de Boca fue aprobado pero esta idea tampoco agradó en el Consejo del Fútbol. La idea de Pergolini era armar un estudio en la Bombonera y uno en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, algo que el Consejo de Fútbol hizo imposible que se cumpliera.

Incluso en las primeras emisiones del canal de TV, el acceso al centro de Ezeiza era mínimo, la reportera tenía muy poco ingreso al entrenamiento del ‘Xeneize’ y las notas con jugadores o miembros oficiales del club eran escasas, a diferencias de otros grandes clubes que tienen su propio canal de TV. Este fue el segundo detonante.

3. Una agencia interfiere con el canal oficial de Boca

Desde la creación del canal oficial, no ha existido ni una sola nota con Juan Román Riquelme, quien incluso ha evitado entrevistas en otros grandes medios de comunicación de Argentina y su voz ha sido ausente en público desde que ingresó como vicepresidente segundo.

Una agencia relacionada a un hombre de confianza de Juan Román Riquelme se ofreció a darle un contenido desde Ezeiza (idea de Pergolini que fue negada por el Consejo) y montar un canal paralelo. Este fue el tercer detonante para su salida.

“Acepto que ellos son el fútbol, pero también deberían aceptar que hay gente que sabe mas de comunicación, de marketing y de tecnología. Yo creo que ellos tres sienten el lugar muy propio, y a mí me parece que no debería ser así”, afirmó esta semana en Radio la Red.

Una vez más, el Consejo de Fútbol en el ojo de la tormenta y con Juan Román Riquelme como el gran protagonista de un nuevo conflicto interno en Boca Juniors.

