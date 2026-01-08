La salida de Luis Advíncula de Boca Juniors no pasó desapercibida para el plantel xeneize. El mediocampista del club xeneize, Leandro Paredes le dedicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

Acompañando el mensaje, una foto en la que se le ve abrazando al peruano durante los entrenamientos del equipo, lo que evidencia su cercanía.

“Luisss, te deseo lo mejor para todo lo que viene, loco”, escribió Paredes.

Leandro Paredes y Luis Advíncula

Advíncula fue durante los cuatro años que estuvo en Boca, uno de los jugadores más identificados con el equipo, incluso los hinchas reconocen su entrega y regularidad, por ello muchos mostraron palabras de pesar al enterarse que firmó su desvinculación.

‘Lucho’ el club en medio de muestras de afecto de compañeros e hinchas, marcando el cierre de un ciclo importante en su carrera.

Ayer se confirmó que el jugador había pedido a la directiva rescindir el contrato debido a motivos personales, hecho al que accedieron.

El ‘Rayo’ agradeció las muestras de afecto y la comprensión que tuvieron con él en todo momento.