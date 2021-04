Luiz Felipe Scolari ha desarrollado su carrera como entrenador, principalmente, en su natal Brasil. No obstante, hay un club que parece que le quita el sueño dirigir: Boca Juniors. Así lo confesó el estratega de 72 años, que hace poco estuvo al mando de Cruzeiro y no pudo alcanzar el ascenso al Brasileirao.

“Pienso que existiría una identificación mía con Boca. De tal manera, que hace un año atrás, cuando el club tuvo elecciones, tuve con chances de dirigir a Boca, después paso esa oportunidad. Sería una posibilidad maravillosa para entrenar, sería ideal”, confesó Scolari , en Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

El técnico consideró que el llegar a Boca Juniors sería un buen final de su etapa en los banquillos. “Nunca tuve la oportunidad de dirigir en sudamericana, mas allá de Brasil. Dirigí seis países diferentes. Sería ideal culminar mi carrera como entrenador de Boca”, comentó.

Por otro lado, el estratega de la selección brasileña en el Mundial 2014 dio a conocer que entrenar a Lionel Messi sería “la mayor alegría de mi carrera y superaría la alegría de todos mis títulos”. “Haría mucha diferencia en mi carrera dirigir a Messi. Dirigir a Messi me daría mas alegría de todos los títulos que conseguí como entrenador”, añadió.

Por último, Scolari mostró su deseo de ver un reencuentro entre Lionel Messi y Neymar: “Me gustaría verlos juntos, pero no en el Barcelona. Me gustaría verlos juntos en el PSG. Hacen dupla difícilmente que otros equipos tengan. Lo único que sé es que si jugarían juntos de nuevo, difícilmente pase un partido sin que hagan goles el PSG. No habrá un juego en el que PSG, no deje de convertir goles. Son dos genios”.