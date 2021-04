Unión de Santa Fe derrotó por 1-0 a Boca Juniors por la Copa de la Liga Argentina y puso en duda la participación del equipo de Miguel Ángel Russo en los playoffs del torneo. El Tatengue no superaba a los ‘xeneizes’ hace 18 años. En el 2003, por el Torneo Clausura, se impusieron en el estadio 15 de abril con un doblete de Pablo Islas. En la previa al partido del domingo, el delantero surgido en la cantera de Argentinos Juniors, dejó un duro mensaje sobre Juan Román Riquelme.

El exfutbolista tuvo solo buenas palabras para el juego del histórico de ‘Boca’ pero cree que no es el mejor ejemplo como persona. “Como jugador, un monstruo, indiscutible. Como compañero, no lo tengo al lado mío jamás, nunca. Como compañero no lo quiero, como jugador, el mejor del mundo”, dijo en conversación con Cadena 3.

El jugador que fue trasladado desde La Paternal a La Bombonera junto a otros futbolistas, explicó que Román tiene “una forma de pensar muy diferente a la suya”. “No pienso como él. Como jugador, siempre uno tiene más afinidad con uno que otro. Yo con Román nunca me llevé bien”.

“No era el compañero que yo tenía al lado siempre. No tengo la forma de manejarme de él en un plantel de fútbol, aunque no quiere decir que la mía sea la correcta”, agregó Islas.

Tras ser consultado sobre el momento que vive el equipo y por la participación de Carlos Tévez, dijo: “Me pongo en su piel, que es un jugador super consagrado. Yo no estaría, me tendría que ir como me fui en aquel momento por la jerarquía de jugadores. En su momento cuando yo estaba, Román ya era Román. No compartía cosas y uno decide irse a otro lugar a estar cómodo”.

En la temporada 1998/1999, Carlos Bianchi le explicó a Islas que solo tendría minutos cuando no estuviera disponible Martín Palermo y, viendo sus pocas posibilidades de protagonismo, decidió fichar por Racing de Montevideo donde fue goleador.