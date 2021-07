Conforme a los criterios de Saber más

El VAR tenía como fin terminar con las injusticias, polémicas y facilitar el trabajo de los árbitros. Hace algunos años los jueces eran cuestionados por sus decisiones, se creía que con la ayuda de la tecnología ya no iban a tomar tanto protagonismo; sin embargo, todo sigue igual y hasta peor. Al menos en Sudamérica, no está funcionando bien el sistema de video arbitraje y el partido entre Mineiro vs. Boca Juniors por Copa Libertadores lo ratifica.

Fue una vergonzosa la llave entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. La serie terminó igualada sin goles y al final terminó clasificando el cuadro brasileño por penales. Pero todo esto fue opacado por los lamentables incidentes que registraron al terminar el partido y por el mal manejo del VAR.

Boca y Mineiro pelearon en los pasillos del estadio Mineirao

Un error lo puede cometer cualquiera. Pero el VAR sirve para que no haya ningún tipo de errores y los partidos terminen siendo lo más transparentes posibles. En Europa, por ejemplo, están perfeccionando el uso de este sistema. En la Eurocopa 2020, las decisiones eran muy rápidas y no frenaban los partidos.

Todo lo contrario, se vive en Sudamérica. Primero fue en la Copa América y ahora pasa en la Copa Libertadores. L os árbitros en vez de agilizar el juego y facilitar sus decisiones hacen que todo se vuelva más difícil. Crea tensión, no hay buena comunicación entre el réferi central y los que están en los monitores y esto lleva a que cometan más de un error. Los mismo que se cometían cuando no se usaba el VAR.

Cerro Porteño se enfrenta a Fluminense por Copa Libertadores.(Foto: Conmebol)

Una clara prueba de ellos es que la Conmebol el 14 de julio suspendió de manera indefinida a cinco árbitros por “errores graves” cometidos en partidos por la Copa Libertadores 2021. Los jueces suspendidos fueron César Deischler y Eduardo Gamboa, de Chile; Julio Fernández, de Argentina; Andrés Rojas, de Colombia; y Derlis López de Paraguay.

Según la Conmebol, Deischler, Gamboa y Fernández incurrieron en “errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones” en el desarrollo del choque entre Cerro Porteño de Paraguay y Fluminense de Brasil. Ese error grave fue cobrar un fuera de juego inexisten. No revisaron bien las imágenes y su decisión fue un escándalo mundial.

En tanto, los árbitros Rojas y López fueron sancionados por el mal uso del VAR en el compromiso de ida entre Boca Juniors y Atlético Mineiro disputado ayer en Buenos Aires. Ambos también por incurrir en “errores graves”, específicamente en la anulación de un gol de Boca Juniors al minuto 34 por una supuesta falta.

Comunicado de Conmebol anunciado la suspensión del Fluminense vs. Cerro Porteño por Copa Libertadores. (Foto: Conmebol)

-OTRA VEZ BOCA-

Si al conjunto xeneize lo perjudicaron en la ida, en el encuentro de vuelta otra vez le anularon un gol. Una jugada muy polémica donde en el VAR y los árbitros volvieron a tomar el protagonismo del partido.

“El VAR está supuestamente para hacer las cosas más limpias, para que no se haga trampa, pero cuando pasan estas cosas es lamentable. No es bueno para el fútbol sudamericano. Vimos lo que pasó con Cerro Porteño. Lo que está pasando no es de una competencia seria ni sana”, declaró muy enojado Juan Román Riquelme a TyC Sports.

Boca Juniors y Atlético Mineiro definieron al clasificado en penales tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario. (Foto: AFP)

Esta vez anularon un gol a Marcelo Weigandt que aprovechó un rebote del portero Éverson para anotar a los 63 minutos. Esteban Ostojich, árbitro del partido, cobró el gol, pero recibió el llamado del del chileno Julio Bascuñán quien estaba a cargo del VAR. Tras revisar la jugada sugirió que había fuera de juega por parte de Diego González. Además, que el volante interfirió en la jugada yendo hacia al arquero brasileño.

En la imagen que muestra el VAR se ve que, al momento de la ejecución del tiro libre de Sebastián Villa, la rodilla de Diego González estaba ligeramente adelantada respecto al jugador de Atlético Mineiro. El ‘Pulpo’ siguió la jugada y, según Bascuñán, casi choca con el portero Éverson. Es por eso que llamó a Esteban Ostojich para que vea esa jugada y al final el uruguayo terminó anulando el gol de Boca Juniors.

Audio y video oficial de la CONMEBOL de la situación de VAR del partido entre Atlético Mineiro 🇧🇷 y Boca 🇦🇷 👇 pic.twitter.com/zScY6NSMFE — VarskySports (@VarskySports) July 21, 2021

-LO QUE DICE LA REGLA-

“Esteban, te recomiendo OFR por interferencia del jugador con el portero. Te recomiendo venir a verla”, le comunicó Bascuñán al juez principal del partido. Entonces, Ostojich se acercó hasta la pantalla y luego de ver las imágenes que le mostró el VAR, continúo el partido siguiendo la recomendación del chileno y cobró la posición adelantada por interferencia de Diego Gonzáles al arquero.

La IFAB (International Football Association Board) establece lo siguiente sobre este tema: “Únicamente se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en que el balón toca o es jugado por un compañero de equipo si llega a participar en el juego de forma activa de una de las siguientes maneras: interfiriendo en el juego, al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero; interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras: impidiendo que juegue o pueda jugar el balón, al obstruir claramente el campo visual del adversario; disputándole el balón; intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario; realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de jugar el balón”.

gol de Weigandt anulado a instancias del VARpic.twitter.com/PJXlPqygMA — Boca Jrs. Gol (@BocaJrsGol) July 20, 2021

En el gol de Marcelo Weigandt, el VAR determinó, luego de trazar varias líneas, que la rodilla de González estaba ligeramente adelantada. Lo único que quedaba interpretar era si es que el volante de Boca Juniors logra molestar al arquero del conjunto brasileño y producto de esa acción hace que pierda el balón.

Sin embargo, lo que se ve en las imágenes es que no hay ninguna interferencia del ‘Pulpo’ González. El jugador argentino no obstruye el campo visual del arquero porque va por el sector izquierdo del guardameta y este siempre está mirando la trayectoria del balón. Es más, el jugador de Boca Juniors no realiza ninguna acción que afecte o interrumpa al golero. Entonces, según la regla, sería un fuera de juego pasivo porque no interviene en la jugada.

LOS VIDEOS QUE NO VIO OSTOJICH

A Ostojich solo le mostraron la jugada de costado donde aparece Diego González. Nunca le mostraron las imágenes de frente o detrás en la cual se aprecia nítidamente cómo el arquero de Mineiro pierde solo la pelota y que el volante de Boca no interviene en el campo visual.

El VAR ha llegado al fútbol no para solucionar problemas, sino para agrandarlos. Los árbitros sudamericanos aun no están preparados para usar esta tecnología. De seguir así, habrán más casos polémicos como este partido y como el de Cerro Porteño.

