Ruggeri se refirió al ‘Patrón’ Bermúdez: “No está preparado para el cargo”

El ‘Mundo Boca’ pasa uno de sus momentos más tormentosos en este 2021. La renuncia de Mario Pergolini ha desatado una ola de comentarios en torno a la mala gestión de Román Riquelme en Boca Juniors. Ello llevó a que en ESPN F90′ conversen sobre el presente del club ‘Xeneize’ y critiquen la presentación de Carlos Zambrano: Óscar Ruggeri habló en contra de Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez por los elogios al peruano.

Para poner en contexto, el panel de ESPN F90′, con Sebastián ‘Pollo’ Vignolo a la cabeza, estaban debatiendo sobre el ron de Raúl Cascini, ex compañero de los panelistas cuando el programa se emitía en Fox Sports. El conductor disparó fuerte tras cuestionar que Cascini estaba “desesperado por llegar a la dirigencia de Boca Juniors” y que cambió de candidato solo para ganar las elecciones, sin importar las convicciones.

Vignolo le recordó a Ruggeri que Cascini era “muy amigo de Carlos Tevez” pero que durante su época de panelista dijo que Carlitos era un ‘ex jugador’ por lo que la relación entre ambos se desgastó.

Tras ello, Óscar Ruggeri acotó que el ‘Consejo de Fútbol’ no se encuentra preparado para tomar decisiones y llevar con normalidad el día a día en Boca Juniors. Como se recuerda, tras la eliminación del equipo ‘Xeneize’ de la última Copa Libertadores, los problemas fueron acumulándose en el ‘Mundo Boca’.

De inmediato, afirmó lo siguiente: “No están preparados para el puesto. El otro (Patrón Bermúdez) dijo que ahora si venía un “jugador de categoría” en la defensa (en alusión a Carlos Zambrano). Si yo soy central de Boca, mínimo una reunión armo, mínimo”.

“Que me lo digan en la cara, por lo menos. Eso está mal, todos hemos jugado al fútbol, pero eso no puedes decir, o por lo menos di las cosas en la cara, no en conferencia. Para mí, eso demuestra que no están preparados”, sentenció el ‘Cabezón’.

