Boca Juniors – San Lorenzo EN VIVO: horarios y canales de TV para VER EN DIRECTO la Superliga Argentina

Este sábado 9 de marzo, Boca Juniors y San Lorenzo protagonizan el partido más atractivo de la fecha 21 por la Superliga Argentina. La Bombonera será escenario de un duelo con pronóstico reservado que va desde las 7:30 de la noche en Perú y Colombia; y 9:.30 pm. en Argentina y Chile. Conoce los horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

El Comercio te trae la mayor información de la Superliga Argentina, como los goles, videos, jugadas polémicas, estadísticas, tabla de posiciones y más datos que debes saber. Ambos clubes llegan de debutar en la Copa Libertadores y ahora este encuentro es de importancia para continuar avanzando en el torneo argentino.

El equipo ‘Xeneize’ comandado por Gustavo Alfaro ha tenido una actividad reciente en la Copa Libertadores, y aunque mereció llevarse los tres primeros puntos en el certamen internacional, viene entonado tras alcanzar 41 puntos en la tabla de posiciones ubicándose en el tercer lugar tras su última victoria ante Unión.

Por otro lado, el equipo de Jorge Almirón es último de la clasificación de la Superliga Argentina, con apenas 17 puntos después del tropiezo en la jornada anterior con Argentinos Juniors. A media semana, San Lorenzo pudo llevar más de un punto en la alura de Arequipa por Copa Libertadores.

A lo que se refiere al historial de enfrentamiento entre Boca Juniors y San Lorenzo, ambos clubes jugaron 186 veces en Primera División. El Ciclón ganó 73 veces, convirtiendo 264 goles, en cambio Boca Juniors ganó 63 partidos, convirtiendo 252 goles. Empataron los 50 restantes partidos. Cabe señalar que el primer encuentro entre ambos fue en el Campeonato de 1931, ganando los de Boedo por 2-0.

Algo para destacar como previa a este partido, San Lorenzo le lleva una diferencia de 10 partidos a Boca Juniors, siendo el único de los cinco grandes de Argentina con un historial favorable sobre los ‘xeneizes’ y uno de los pocos del fútbol argentino, el único con tal cantidad de partidos.

El último partido entre ambos fue el 4 de febrero de 2018, por la fecha 14 de la Superliga Argentina 2017/2018, donde finalizaron empatados 1-1, con goles de Carlos Tévez por parte de Boca Juniors y Rubén Botta por el Ciclón.

La Bombonera será escenario de un duelo atractivo entre Boca Juniors y San Lorenzo. Composición

Canales de transmisión para ver Boca Juniors vs. San Lorenzo

Argentina: FOX Play Sur, TNT Sports, FOX Sports 2

Brasil:. FOX Play Brazil, FOX Sports 1 Brasil

Chile: FOX Sports 2

Ecuador: FOX Sports 2

Paraguay: FOX Sports 2

Perú: FOX Play Sur, FOX Sports 2

Estados Unidos: Fanatiz USA

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2



Horarios en el mundo para ver Boca vs. San Lorenzo por la Superliga Argentina

México: 6:30 pm

Perú: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Brasil: 10:30 pm

Reino Unido: 00:30 am (10 de marzo)

España: 1:30 am (10 de marzo)

Japón: 10:30 am (10 de marzo)