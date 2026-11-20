Boca Juniors no estará solo en Colombia. La pasión xeneize cruzó las fronteras y convirtió las calles, playas y espacios turísticos de Cartagena y Barranquilla en una extensión de La Bombonera. Más de 50 mil hinchas argentinos llegaron al país cafetero para acompañar al equipo de Rodolfo Arruabarrena, que este sábado 21 de noviembre enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. Los cánticos, banderas y fuegos artificiales anticipan una final en la que el conjunto argentino tendrá un respaldo multitudinario.

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La fiesta comenzó especialmente en Cartagena, donde los simpatizantes coparon el centro histórico, con epicentro en el Camellón de los Mártires, además de las playas y zonas costeras. La movilización también llegó a Barranquilla, ciudad que albergará el encuentro decisivo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí, los hinchas se reunieron en el Gran Malecón y protagonizaron un multitudinario banderazo para transmitirle su apoyo al plantel. La distancia entre ambas ciudades no impidió que la marea azul y oro se hiciera sentir en territorio colombiano.

Pero la expectativa no solo está relacionada con el espectáculo que promete ofrecer la tribuna. Boca y Atlético Mineiro protagonizarán también la final más cotizada de la historia de la Copa Sudamericana. Según un informe publicado por el diario argentino Ámbito, los dos planteles alcanzan un valor de mercado conjunto de 260 millones de dólares, según Transfermarkt. El equipo brasileño está valorizado en 130,5 millones, mientras que el argentino llega a los 129,5 millones. La cifra supera ampliamente el anterior registro de 166 millones de dólares que reunieron Racing y Cruzeiro en la final de 2024.

Más de 50 mil hinchas de Boca copando las playas de Colombia, somos locales en todos lados. https://t.co/suR0reMxz9 — Kuke (@_Kuke_) November 20, 2026

A ese valor deportivo se suma un incentivo económico histórico. El campeón recibirá 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón se llevará 2,5 millones. Se trata de un premio récord para la competición, que supera en 4,5 millones de dólares lo que obtuvo Lanús por conquistar la edición 2025. Además, la Conmebol elevó a 84,67 millones de dólares la bolsa total de premios de esta temporada. El ganador también asegurará su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La cita está programada para este sábado 21 de noviembre, desde las 5:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Boca buscará volver a levantar un trofeo internacional y terminar con una sequía que se extiende desde 2007, cuando conquistó su última Copa Libertadores. Del otro lado estará Atlético Mineiro, que intentará quedarse con el título y evitar una nueva frustración internacional.

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