El veterano portero argentino Sergio “Chiquito” Romero rescindió este martes su contrato con Boca Juniors, al que no defendía desde noviembre de 2024, para unirse, según él, a Argentinos Juniors.

“Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”, escribió el Xeneize en su cuenta en la red social X.

Romero, de 38 años, aseguró que parte del cuadro azul y oro con “los mejores recuerdos”, a pesar de que durante los últimos meses ni siquiera formaba parte de las convocatorias del equipo profesional.

“Yo me voy contento. Cuando mucha gente decía que Romero estaba acabado, les he demostrado que no estaba acabado y ahora lo voy a volver a hacer en Argentinos Juniors. Van a ver que sigo activo”, aseguró el portero a periodistas.

El arquero de la selección de Argentina en los mundiales de 2010 y 2014 fue contratado por Boca en agosto de 2022 tras una larga estancia en el fútbol europeo, donde actuó en equipos como Manchester United, Sampdoria y Mónaco.

Chiquito, un apodo irónico debido a sus 1,92 metros de estatura, formó parte del plantel xeneize que ganó la Supercopa de Argentina en 2022.

Pero su mejor actuación con el escudo de Boca, al que defendió en 88 ocasiones, fue durante la campaña hacia la final de la Copa Libertadores de 2023, que el club argentino perdió con el Fluminense de Brasil (2-1) en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El internacional albiceleste, subcampeón mundial en Brasil 2014, atajó seis penales en las tandas desde los once pasos ante Nacional de Uruguay (octavos), Racing de Argentina (cuartos) y Palmeiras de Brasil (semifinales).

Pero después perdió terreno, en medio de lesiones y situaciones extrafutbolísticas, y actuó por última vez en noviembre de 2024.

A falta de confirmación oficial, Romero presumiblemente pasará a Argentinos Juniors, el club que formó a Diego Armando Maradona y que pelea por clasificar a la fase final del torneo Clausura.

