Sebastián Villa continúa con los entrenamientos en Boca Juniors, a la espera de que la justicia argentina decida su situación, tras la denuncia en su contra por violencia de género, de parte de su expareja. En tienda del ‘Xeneize’ la idea es clara: no tomarlo en cuenta, mientras tanto.

En medio del tenso momento e incertidumbre por el futuro de Sebastián Villa, el exfutbolista Faustino Asprilla explotó contra Boca Juniors por no darle apoyo a su compatriota y reveló algunas informaciones, que bien podría considerarse como bombas.

“Un equipo que no lo apoyó en nada, es un jugador del club y el club lo debe apoyar. Lo único que uno pide cuando hay problemas es que el club le crea, que lo apoye. El club le dio la espalda y lo declaró culpable”, aseguró el ‘Tino’, en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio.

“Por ahí me di cuenta porque hay alguien muy allegado a Villa que mantiene por ahí cerquita a mi casa y me contaron que a esa muchacha y al abogado le tenían que dar 500.000 dólares”, añadió Asprilla, en referencia a un supuesto acuerdo extrajudicial que aparentemente habían llegado.

El mundialista con Colombia en 1994 y 1998 continuó dando detalles que la información que maneja. "Villa pidió prestada esa plata al club, a Boca, y no se la quisieron prestar. Creo que también por ahí viene el enojo. Lo dejaron solo. Ni siquiera le prestaron la plata y están ahí presionando porque él tiene que entregar esa plata de ese problema. Eso me di cuenta. Pasa que como no soy chismoso no había querido contar...” , detalló Asprilla.