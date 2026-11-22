La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana dejó imágenes que difícilmente se olviden. Entre los miles de hinchas que coparon Barranquilla hubo uno que se robó un lugar especial en la celebración: Pablito Barrionuevo, un trabajador de delivery que recorrió por tierra miles de kilómetros desde Argentina hasta Colombia para acompañar al equipo de sus amores. Su travesía ya era una historia digna de contar, pero el desenlace terminó siendo todavía más espectacular.
Todo comenzó con una publicación de Honda, marca que decidió convertir la pasión de los hinchas en una recompensa para Pablito. El desafío fue directo: si el posteo dedicado al aventurero xeneize superaba los 72.000 ‘me gusta’, cifra que representaba la publicación más popular en la historia de su cuenta, le regalarían una moto 0 kilómetros cuando regresara a Buenos Aires. La respuesta de la hinchada no tardó en llegar.
En menos de seis horas, los fanáticos de Boca superaron el objetivo. La publicación pasó la barrera de los 72.000 ‘likes’ y continuó creciendo hasta superar los 126.000. Así, lo que comenzó como un reto en redes sociales terminó convirtiéndose en un regalo para uno de los suyos. Pablito recibirá una Honda nueva cuando vuelva a Buenos Aires, después de una aventura que lo llevó a cruzar fronteras para estar presente en la fiesta de su equipo.
Pero hay un detalle que hace todavía más especial esta historia. Su antigua motocicleta, aquella con la que emprendió el larguísimo viaje hacia Colombia, no quedará en el olvido. La marca anunció que la exhibirá en un espacio especial, como una pieza de museo, en reconocimiento a la travesía que protagonizó el hincha argentino. Su compañera de ruta tendrá así un lugar reservado para recordar una de esas locuras que solamente puede explicar el fútbol.
Mientras Boca celebra una nueva conquista internacional y sus jugadores levantan el trofeo, Pablito Barrionuevo también se llevó su propio premio. No marcó goles ni levantó una copa en Barranquilla, pero su recorrido terminó convirtiéndose en otra de las grandes historias que dejó la consagración xeneize. Porque hay hinchas que acompañan desde la tribuna, otros que lo hacen frente al televisor y algunos, como él, que están dispuestos a cruzar un continente por amor a sus colores.
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SOBRE EL AUTOR
Periodista en Deporte Total de El Comercio desde 2018, el mismo año que Perú cumplió el sueño de volver a un Mundial. Siete años en el diario con coberturas de Eliminatorias, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en vivo y streaming. Ver más