La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana dejó imágenes que difícilmente se olviden. Entre los miles de hinchas que coparon Barranquilla hubo uno que se robó un lugar especial en la celebración: Pablito Barrionuevo, un trabajador de delivery que recorrió por tierra miles de kilómetros desde Argentina hasta Colombia para acompañar al equipo de sus amores. Su travesía ya era una historia digna de contar, pero el desenlace terminó siendo todavía más espectacular.

Todo comenzó con una publicación de Honda, marca que decidió convertir la pasión de los hinchas en una recompensa para Pablito. El desafío fue directo: si el posteo dedicado al aventurero xeneize superaba los 72.000 ‘me gusta’, cifra que representaba la publicación más popular en la historia de su cuenta, le regalarían una moto 0 kilómetros cuando regresara a Buenos Aires. La respuesta de la hinchada no tardó en llegar.

Es espectacular el desenlace de la historia de la moto de Pablito Barrionuevo, el domiciliario que viajó por tierra de Argentina a Colombia. La marca HONDA retó a la hinchada de Boca a que si el posteo que hicieron de Pablito superaba el posteo con más likes en la historia de su cuenta (72.000) le regalaban una moto 0 kilómetros a Pablito, cuando regrese a Buenos Aires. En menos de 6 horas, los de Boca ya habían superado el número de likes y en este momento tiene más de 126.000. Pablito recibirá una Honda al llegar a Buenos Aires y la de él será exhibida por la marca en un espacio especial, como una pieza de museo. La hinchada de Boca bancando a uno de los suyos. Hermoso💙💛 — Juez Central (@Juezcentral) November 21, 2026

En menos de seis horas, los fanáticos de Boca superaron el objetivo. La publicación pasó la barrera de los 72.000 ‘likes’ y continuó creciendo hasta superar los 126.000. Así, lo que comenzó como un reto en redes sociales terminó convirtiéndose en un regalo para uno de los suyos. Pablito recibirá una Honda nueva cuando vuelva a Buenos Aires, después de una aventura que lo llevó a cruzar fronteras para estar presente en la fiesta de su equipo.

Pero hay un detalle que hace todavía más especial esta historia. Su antigua motocicleta, aquella con la que emprendió el larguísimo viaje hacia Colombia, no quedará en el olvido. La marca anunció que la exhibirá en un espacio especial, como una pieza de museo, en reconocimiento a la travesía que protagonizó el hincha argentino. Su compañera de ruta tendrá así un lugar reservado para recordar una de esas locuras que solamente puede explicar el fútbol.

¡VIAJÓ 15 DÍAS EN MOTO Y LLEGÓ A BARRANQUILLA PARA ALENTAR A BOCA! 🔵🟡🛵 @tato_aguilera habló con Pablo Barrionuevo, el hincha del Xeneize que partió desde San Miguel y presenciará la final de la Copa Sudamericana con una entrada que le regaló Leandro Paredes. https://t.co/9WHZlphEQA — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2026

Mientras Boca celebra una nueva conquista internacional y sus jugadores levantan el trofeo, Pablito Barrionuevo también se llevó su propio premio. No marcó goles ni levantó una copa en Barranquilla, pero su recorrido terminó convirtiéndose en otra de las grandes historias que dejó la consagración xeneize. Porque hay hinchas que acompañan desde la tribuna, otros que lo hacen frente al televisor y algunos, como él, que están dispuestos a cruzar un continente por amor a sus colores.

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