Boca Juniors vs. Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 15 de la Superliga argentina, este sábado 30 de noviembre, desde las 5:40 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors: chocan en La Bombonera por la Superliga argentina. (Foto: AFP)

En su penúltima presentación del año, Boca Juniors y Argentinos Juniors se verán las caras en un atractivo duelo por el liderato de la liga argentina, que entrará en receso poco antes de la quincena de diciembre. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en La Bombonera.

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors: horarios del partido

México - 4:40 p.m.

Ecuador - 5:40 p.m.

Perú - 5:40 p.m.

Colombia - 5:40 p.m.

Venezuela: 6:40 p.m.

Bolivia - 6:40 p.m.

Paraguay - 7:40 p.m.

Argentina - 7:40 p.m.

Chile - 7:40 p.m.

Uruguay - 7:40 p.m.

España - 11:40 p.m.

Boca Juniors y Argentinos Juniors, líderes con 28 puntos, se enfrentarán en casa del elenco ‘Xeneize’, en el partido destacado de la decimoquinta jornada, que comienza el viernes y finaliza el lunes.

A este encuentro acudirá, por primera vez tras su retiro, el máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme, que es candidato a vicepresidente segundo del club de una lista opositora de cara a las elecciones que se realizarán el 8 de diciembre.

Mientras tanto, el entrenador, Gustavo Alfaro, que por las elecciones y por haber caído en las semifinales de la Copa Libertadores ante River Plate no tiene el puesto asegurado, no podrá contar con Carlos Tevez, quien sufrió desgarro y no estará disponible en lo que resta del año.

El ‘Apache’ pudo haber jugado su último compromiso con Boca Juniors el pasado 3 de noviembre, en la goleada por 5-1 sobre Arsenal de Sarandí. Y es que el delantero finaliza contrato el otro mes.

Argentinos Juniors, por su parte, tiene una baja importante. El defensa Carlos Quintana sufrió un desgarro y estará ausente en La Bombonera.

El entrenador, Diego Dabove, aseguró que el ‘Bicho’ “se hace cargo del lugar que ocupa en la tabla” y que saldrán a buscar los tres puntos ante Boca Juniors.

Fuente: EFE

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors: probables alineaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo e Iván Marcone; Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister y Emmanuel Reynoso; Ramón Abila. DT: Gustavo Alfaro.

Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Miguel Angel Torrén, Marcos Angeleri y Elías Gómez; Francis Mac Allister, Fausto Vera, Damián Batallini e Iván Colman; Gabriel Hauche y Santiago Silva. DT: Diego Dabove.

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors: ¿dónde se ubica el estadio?