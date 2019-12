Los hinchas que llevaron consigo máscaras de Juan Román Riquelme fueron prohibidos de ingresar a La Bombonera, para el duelo que iban a protagonizar Boca Juniors y Argentinos Juniors, este sábado, en La Bombonera.

Muchos hinchas de Boca Juniors se quejaron de la medida que fue comunicada por los miembros de seguridad, a poca distancia del recinto ‘Xeneize'. No hubo otra salida que dejar el artículo, incluso en la calle, para entrar al estadio.

Riquelme es considerado uno de los ídolos máximos de Boca Juniors | Foto: La Nación

“Encargados del operativo policial de La Bombonera aseguraron que se debía a que no se podían reconocer los rostros de las personas, mientras que fuentes de la Policía de la Ciudad aseguraron que no había ninguna instrucción de no permitir el ingreso con máscaras”, indicó TyC Sports sobre el tema.

Enterado de esto, Juan Román Riquelme comentó en su llegada a La Bombonera: “He defendido los colores de Boca de la mejor manera. Y si dieron la orden de que la gente no pueda entrar con mi careta... tengo que pensar que Angelici es de Huracán y que Gribaudo es de Independiente, sino no pueden permitir una cosa así”.

Vale decir que por estos días hay un clima tenso en Boca Juniors, a poco de las elecciones del club. En ellas, el ídolo Juan Román Riquelme es candidato a vicepresidente en la lista de Jorge Ameal.