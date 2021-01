Boca Juniors vive horas de incertidumbre tras la bochornosa eliminación de la Copa Libertadores. Cuando se auguraba que el ‘Xeneize’ clasifique a otra final del certamen continental, Santos lo goleó por 3-0 y lo dejó fuera en semifinales. No obstante, este domingo disputarán la final de la Copa Diego Armando Maradona y se prevé que Miguel Ángel Russo realice cambios en todas las zonas del campo.

Boca Juniors disputará la final de la Copa Diego Armando Maradona este domingo frente a Banfield (8:10 p.m.) en el Estadio Florencio Sola, en Buenos Aires. Para este encuentro, el estratega del cuadro azul y oro mandará un “mix” entre los habituales del torneo local y los que jugaron la Copa Libertadores.

En el programa ESPN F90, con la conducción de Sebastián Vignolo, el periodista Juan Fernández, quien cubre Boca Juniors, afirmó lo siguiente: “Primero hay que esperar a la lista de concentrados, porque todavía no está. Ultimamente, Russo llevó a todos los jugadores disponibles a todos los partidos, salvo algunas pequeñas excepciones. En base a ello, uno podrá dilucidar lo que pueda ocurrir con el equipo. Sin embargo, tengo información que el equipo que perdió en Santos no estará ante Banfield. Sé que pondrá a varios de los que jugaron el torneo local”.

El debate se ha instaurado tras la bochornosa eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores. Ello hace pensar que los habituales titulares del torneo local tengan más chances de jugar la final de la Copa Diego Maradona. Ello le abre las puertas al peruano Carlos Zambrano, quien jugó de titular en las últimas fechas del certamen doméstico.

Asimismo, la delantera estaría conformada por el colombiano Edwin Cardona, Ramón ‘Wanchope’ Ábila y Mauro Zárate. Estos dos últimos ha convertido en las últimas fechas, por lo que se espera que el DT los mantenga en el XI inicial.

Carlos Zambrano disputó su primer superclásico en Argentina (Foto: AFP)

Chicho Serna culpó a Russo por la eliminación de la Copa Libertadores

En diálogo con TyC Sports, el exjugador de Boca Juniors afirmó sentirse apenado por lo realizado por su compatriota Frank Fabra, quien fue expulsado por una jugada desleal: “La patada que tiró Fabra no es tener huevos, es una irresponsabilidad muy grande. Huevos es lo que hacía Riquelme con la pelota, los goles de Palermo o las atajadas al ángulo de Córdoba”, afirmó.

La expulsión de Frank Fabra tras pisotón sobre Marinho en el Boca vs. Santos. (Fuente: ESPN)

Del mismo modo, a su modo de ver, Chicho afirmó que hubiese preferido que ingresase Edwin Cardona, debido a su gran técnica y arremetió contra Miguel Ángel Russo, a quien señaló como el responsable de la debacle: “Cómo dejaron a un jugador como Edwin (Cardona) en el banco para un partido como este, no lo entiendo. Si determinó jugar con estos 11 y hacer los cambios que hizo, por supuesto que tiene responsabilidad el técnico. No creo que ningún jugador salga a la cancha a perder, pero hay actitudes que no nos gustan, que son reprochables. Son los primeros que saben que no estuvieron a la altura”, sentenció.

