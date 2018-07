Boca Juniors jugará ante Colorado Rapids esta noche (8:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía TNT Sports), un amistoso en Estados Unidos con el que cerrará su pretemporada. El encuentro de los 'xeneizes' se disputará en el Dicks Sporting Goods Park (Denver).

En su anterior amistoso, Boca Juniors derrotó al Independiente Medellín de Colombia. Los 'xeneizes' se alistan para lo que será el duelo por los 32avos de final de la Copa Argentina contra Alvarado de Mar del Plata (1 de agosto) y los octavos de final de la Libertadores frente a Libertad de Paraguay.

Boca Juniors vs. Colorado Rapids: horarios en el mundo

Argentina - 10:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

México - 8:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 9:00 p.m.

Boca Juniors venció al Independiente de Medellín en su anterior amistoso en Estados Unidos.

Para el cotejo ante Colorado Rapids, el técnico Guillermo Barros Schelotto tiene pensado poner un once con nombres importantes, pensando en el once titular que usará en las competencias oficiales. Además, el entrenador de Boca Juniors no podrá contar con los lesionados Fernando Gago y Darío Benedetto.

En el cierre de la pretemporada, Carlos Izquierdoz tomará el lugar de Emanuel Mas, quien tendrá descanso. Mientras que en ofensiva, Boca Juniors se presentará con Cristian Pavón, Carlos Tevez, Edwin Cardona y Ramón Ábila.

Por su parte, Colorado Rapids intentará sumar rodaje contra un equipo de nivel como Boca Juniors. El conjunto estadounidense no atraviesa un buen momento en la MLS, en donde suma solo 17 puntos luego de 20 partidos. Entre sus figuras tiene al experimentado Tim Howard, ex arquero de la selección de EE.UU. que atajó en los mundiales de 2006, 2010 y 2014.

Boca Juniors vs. Colorado Rapids: posibles alineaciones



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Julio Buffarini; Pablo Pérez, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Edwin Cardona; y Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Colorado Rapids: Tim Howard; Kortne Ford, Axel Sjoberg, Tommy Smith; Johan Blomberg, Jack Price, Danny Wilson, Edgar Castillo; Jack McBean, Sam Nicholson; y Yannick Boli. DT: Anthony Hudson.