Boca Juniors vs. Godoy Cruz EN VIVO | Sigue MINUTO A MINUTO el duelo por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional desde ‘La Bombonera’. Conoce canales de TV, horarios en el mundo, canales de TV y alternativas para seguir este gran partido. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

BOCA JUNIORS VS. GODOY CRUZ: HORARIOS

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (21 de abril)

BOCA JUNIORS VS. GODOY CRUZ: CANALES DE TV

El duelo por la Copa de la Liga Profesional es transmitida en Argentina mediante TNT Sports y Fox Sports. Asimismo, para el resto de Latinoamérica, todos los partidos de Boca Juniors van por las señales de ESPN y Star Plus.

DÓNDE VER ONLINE BOCA JUNIORS VS. GODOY CRUZ

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Godoy Cruz deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

BOCA JUNIORS VS. GODOY CRUZ: ÚLTIMOS RESULTADOS

Boca Juniors

Copa de la Liga Profesional | Boca Juniors 1-1 Lanús

Copa Libertadores | Boca Juniors 2-0 Always Ready

Copa de la Liga Profesional | Vélez 0-0 Boca Juniors

Copa Libertadores | Deportivo Cali 2-0 Boca Juniors

Copa de la Liga Profesional | Boca Juniors 2-2 Arsenal

Godoy Cruz

Copa de la Liga Profesional | Godoy Cruz 0-0 Vélez

Copa de la Liga Profesional | Arsenal 3-3 Godoy Cruz

Copa de la Liga Profesional | Godoy Cruz 3-3 Estudiantes

Copa de la Liga Profesional | Talleres 2-1 Godoy Cruz

Copa de la Liga Profesional | Huracán 1-3 Godoy Cruz

BOCA JUNIORS VS. GODOY CRUZ: POSIBLES ALINEACIONES

Boca Juniors vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Aranda, Marcos Rojo, Frank Fabra; Romero o Molinas, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

Godoy Cruz: Juan Espinola; Elías López, Gianluca Ferrari, Néstor Breitenbruch, Franco Negri; Nelson Acevedo, Gonzalo Abrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Matías Ramírez; Salomón Rodríguez.