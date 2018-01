Boca Juniors vs. Godoy Cruz: se enfrentarán este domingo (8:00 pm. EN VIVO y ONLINE por Fox Sports 2) en cotejo de carácter amistoso por el inicio del Torneo de Verano 2018. El partido se desarrollará en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza.

Boca Juniors y Godoy Cruz se estrenarán este 2018 enfrentándose en el Torneo de Verano 2018. Los clubes llegarán al Estadio Malvinas Argentinas con la tarea de empezar una serie de cotejos que ayudarán a calibrar la maquinaria de cara a la Superliga Argentina.

Boca Juniors y Carlos Tévez sellaron el martes su reconciliación luego de la inesperada partida del delantero al fútbol chino hace un año.

"No me arrepiento de nada, cuando tomé la decisión sabía las consecuencias y no me arrepiento”, sostuvo Tévez en una rueda de prensa para oficializar su regreso al club argentino. “Doy gracias al club chino por liberarme y estar de vuelta en casa. Disfrutar esto es lo más lindo y las sensaciones son maravillosas”.

Pero Carlos Tévez no fue incluido en la lista de jugadores que podrán disputar el cotejo ante Godoy Cruz. El técnico de Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto optó por otros nombres y el retorno del 'Apache' tendrá que esperar.

Por otro lado Godoy Cruz, sin ningún torneo internacional en la temporada 2018, enfocará sus esfuerzos para encontrar el mejor plantel para el reinicio de la Superliga Argentina. El cuadro de Mendoza se medirá ante Chacarita Juniors el 26 de enero.