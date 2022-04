Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO: canales de TV y horarios del duelo por la Copa de la Liga Profesional

Boca Juniors vs. Lanús EN DIRECTO | Sigue MINUTO A MINUTO el partido por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina desde ‘La Bombonera’. Conoce horarios, canales de TV y últimos resultados de ambos equipos. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

MIRA: Eduardo Salvio: ¿qué restricciones le impuso la justicia argentina al jugador de Boca Juniors?

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁN BOCA VS. LANÚS?

El duelo por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina se jugará este domingo 17 de abril desde ‘La Bombonera’, en Buenos Aires.

BOCA VS. LANÚS: ASÍ LLEGAN AL PARTIDO

Boca Juniors no llega en su momento a este partido. A pesar de haber ganado por la Copa Libertadores, no convenció frente a Always Ready, puesto que solo ganó por dos goles en condición de local. Por el torneo doméstico no gana desde el 20 de marzo, fecha en la que venció a River Plate en el Superclásico argentino.

Por otro lado, Lanús llega luego de lavarse la cara en la Copa Sudamericana tras vapulear por 3-1 al Barcelona SC. No obstante, no gana en el torneo local desde el 15 de febrero, cuando venció por 2-0 a Barracas Central.

BOCA JUNIORS VS. LANÚS: HORARIOS

En Perú el inicio será desde las 5:00 p.m. y en Argentina desde las 7:00 p.m. Asimismo, en España se transmitirá a partir de las 11:00 p.m.. Conoce los horarios país por país.

→ Argentina: 7:00 p.m.

→ Perú: 5:00 p.m.

→ Colombia: 5:00 p.m.

→ Ecuador: 5:00 p.m.

→ Bolivia: 6:00 p.m.

→ Chile: 7:00 p.m.

→ Paraguay: 7:00 p.m.

→ Uruguay: 7:00 p.m.

→ Venezuela: 6:00 p.m.

→ México: 5:00 p.m.

→ Estados Unidos: 6:00 p.m.

→ España: 11:00 p.m.

BOCA JUNIORS VS. LANÚS: CANALES DE TRANSMISIÓN

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Vélez Lanús puedes seguirlo a través de Fox Sports Premium.

DÓNDE VER BOCA VS. LANÚS ONLINE

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Lanús deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

BOCA VS. LANÚS: POSIBLES FORMACIONES

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Cristian Medina, Pol Fernández, Gabriel Vega; Aaron Molinas, Sebastián Villa; Luis Vázquez.

Lanús: Monetti; Aguirre, Pérez, Cabral, Bernabei; Acosta, Gonzalez, Belmonte, Pasquini; Lopez y Sand.