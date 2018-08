Boca Juniors vs. Libertad (EN VIVO ONLINE vía FOX Sports): se enfrentan por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2018. El partido se jugará en el Estadio Defensores del Chaco. Sigue todas las incidencias del partido aquí.

Boca Juniors vs. Libertad EN VIVO ONLINE: Mira los goles | VIDEOS

Boca Juniors vs. Libertad: el golazo de Mauro Zárate para el 2-1 en Paraguay. (Video: FOX Sports)

Boca Juniors vs. Libertad (EN VIVO ONLINE vía FOX Sports): Alineaciones confirmadas

Boca Juniors vs. Libertad (EN VIVO ONLINE vía FOX Sports): Incidencias del partido

PREVIA



En la ida, el cuadro dirigido por Guillermo Barros Schelotto triunfó 2 a 0, con goles de Ramón 'Wanchope' Abila y Mauro Zárate. Libertad, integrado en gran parte por veteranos que sentaron filas en la selección paraguaya, no desentonó en su visita a Buenos Aires.

Los dirigidos por su nuevo técnico Eduardo Villalba, quien sustituyó a Aldo Bobadilla, consideran que el resultado del partido de ida, aparentemente categórico, "es remontable".



Para el portero Rodrigo Muñoz de Libertad, el cuadro rival no viene de realizar grandes partidos. "En lo futbolístico no están bien. Ojalá que este jueves no sea la excepción".



"Sabemos que podemos dar vuelta el resultado. Nos dimos cuenta en los minutos finales del partido de ida, cuando les apretamos. Tuvimos chance y por poco no volvimos con algún gol", subrayó.

Boca Juniors será dirigido en Asunción por el otro mellizo, Gustavo Barros Schelotto, por la suspensión de su hermano Guillermo por una fecha por la Conmebol, por haber hecho ingresar tarde a su equipo al campo de juego en el partido de ida.



El entrenador anuncia el esperado retorno del veterano volante Fernando Gago y del delantero Darío Benedetto. Ambos vuelven a las lides internacionales después de soportar largas lesiones.

Boca Juniors vs. Libertad: probables alineaciones

Libertad: Rodrigo Muñoz - Luis Cardozo, Paulo Da Silva, Antolín Alcaraz, Salustiano Candia - Egidio Arévalo, Crisian Riveros, Matías Espinoza, Juan Manuel Salgueiro - Antonio Bareiro y Oscar Cardozo. DT: Eduardo Villalba.

Boca Juniors: Esteban Andrada - Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas - Fernando Gago, Wilmar Barrios, Nahitan Nandes, Christian Pavón - Darío Benedetto y Mauro Zárate. DT: Gustavo Barros Schelotto.

Fuente: AFP