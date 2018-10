En el Boca Juniors vs. Palmeiras, Ramón Ábila apareció por atrás de todos y remató a portería; sin embargo, Weverton la sacó sobre la línea. Los 'xeneizes' pidieron que convaliden el gol. No obstante, Wilmar Roldán no les hizo caso y el partido continuó en el Allianz Parque.

A los 13', un centro enviado al área de Palmeiras superó todas las cabezas de los jugadores que saltaron por ella. Sin embargo, por atrás aparecieron dos jugadores de Boca Juniors.

Ramón Ábila pudo conectar el balón con el cuerpo; sin embargo, Weverton tomó el balón sobre la línea del arco. Los jugadores de Boca comenzaron a reclamar que el balón había ingresado en su totalidad. No obstante, Wilmar Roldán dejó seguir el juego.