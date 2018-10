En el Boca Juniors vs. Palmeiras, al inicio de la segunda mitad, Lucas Lima quedó solo para rematar a portería; sin embargo, Agustín Rossi le ganó el duelo. El pequeño volante se vio beneficiado por una pifia de su compañero para quedar sin marca, no obstante su remate no fue ni muy potente ni esquinado.

Palmeiras ingresó perdiendo al segundo tiempo, obligado a marcar cuatro goles para clasificar a la final de la Copa Libertadores.

El discurso de 'Felipao' caló hondo en el equipo brasilero, debido a que salieron con otra actitud al segundo tiempo. Al primer minuto, Lucas Lima se encontró con un balón de cara al arco; sin embargo, Agustín Rossi le ganó el duelo.