Boca Juniors vs. Palmeiras: el once 'xeneize' para la semifinal de la Copa Libertadores | FOTOS Esta noche (7:45 p.m.), se jugará el Boca Juniors vs. Palmeiras, partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2018. El arquero boliviano Lampe será suplente

- / - Agustín Rossi será el arquero. (Foto: AFP) - / - Lateral derecho: Leonardo Jara. (Foto: AFP) - / - Defensa: Carlos Izquierdoz. (Foto: AFP) - / - Defensa: Lisandro Magallán. (Foto: AFP) - / - Lateral izquierdo: Lucas Olaza. - / - Mediocampista: Wilmar Barrios. (Foto: AFP) - / - Mediocampista: Nahitan Nández. (Foto: AFP) - / - Mediocampista: Pablo Pérez. (Foto: AFP) - / - Atacante: Mauro Zárate. (Foto: AFP) - / - Atacante: Cristian Pavón. (Foto: AFP) - / - Atacante: Ramón Ábila. (Foto: AFP) - / - Boca Juniors vs. Palmeiras: el once 'xeneize' para la semifinal de la Copa Libertadores 2018. - / -