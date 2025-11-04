A pocos días del superclásico entre Boca Juniors y River Plate, Rodolfo D’onofrio, presidente del club ‘millonario’, se refirió a este encuentro y dejó un ‘dardo’ para el conjunto ‘xeneize’ haciendo referencia a la final de Copa Libertadores jugada en Madrid en el 2018.
“Otro clásico importante, siempre es un partido aparte. Me juegué Madrid como presidente de River. Después de Madrid, ¿vos crees que le podemos tener miedo a Boca? No. A Boca le hemos demostrado que todos los partidos últimos que hemos jugado, lo ganamos“, indicó D’Onofrio en TyC Sports.
Además, agregó: “Ahora, eso no quiere decir que a nosotros nos agranda. Eso significa que no tenemos temor a nada, que vamos a ir a jugar y con la actitud de ganar. Después, es un deporte, la pelota puede entrar o no entrar. Pero creo que River va a jugar con todo para poder darle vuelta a lo que está ocurriendo”.
Boca Juniors vs. River Plate
El superclásico entre Boca Juniors y River Plate se jugará este domingo 9 de octubre a partir de las 2:30 pm en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Por un lado, Boca viene de ganar 2-1 a Estudiantes, mientras que River Plate viene de caer por 0-1 ante Gimnasia.