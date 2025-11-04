A pocos días del superclásico entre Boca Juniors y River Plate, Rodolfo D’onofrio, presidente del club ‘millonario’, se refirió a este encuentro y dejó un ‘dardo’ para el conjunto ‘xeneize’ haciendo referencia a la final de Copa Libertadores jugada en Madrid en el 2018.

Rodolfo D'Onofrio arremetió contra Boca Juniors | Foto: Reuters / MARCOS BRINDICCI

“Otro clásico importante, siempre es un partido aparte. Me juegué Madrid como presidente de River. Después de Madrid, ¿vos crees que le podemos tener miedo a Boca? No. A Boca le hemos demostrado que todos los partidos últimos que hemos jugado, lo ganamos“, indicó D’Onofrio en TyC Sports.

Además, agregó: “Ahora, eso no quiere decir que a nosotros nos agranda. Eso significa que no tenemos temor a nada, que vamos a ir a jugar y con la actitud de ganar. Después, es un deporte, la pelota puede entrar o no entrar. Pero creo que River va a jugar con todo para poder darle vuelta a lo que está ocurriendo”.

Boca Juniors vs. River Plate

El superclásico entre Boca Juniors y River Plate se jugará este domingo 9 de octubre a partir de las 2:30 pm en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Por un lado, Boca viene de ganar 2-1 a Estudiantes, mientras que River Plate viene de caer por 0-1 ante Gimnasia.