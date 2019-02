Boca Juniors vs. Santa Fe EN VIVO vía FOX Sports: por la Superliga Argentina 

Boca Juniors quiere seguir peleando lo primeros lugares de la Superliga Argentina , y para ello debe vencer este viernes desde las 7:10 p.m. (EN VIVO ONLINE vía FOX Sports Premium) a Unión de Santa Fe por la jornada 21 del campeonato.

Los xeneizes llegan entonados, tras vencer por la mínima diferencia a Defensa y Justicia con anotación de Carlos Tévez.

Esto significó, de alguna manera, una recuperación pues Boca cayó en su última presentación en La Bombonera ante Atlético Tucumán por 2-1.

Horarios en el mundo

México: 6:10 pm.

Perú: 7:10 pm.

Colombia: 7:10 pm.

Ecuador: 7:10 pm.

Venezuela: 8:10 pm.

Bolivia: 7:10 pm.

Argentina: 8:10 pm.

Chile: 8:10 pm.

Paraguay: 8:10 pm.

Uruguay: 8:10 pm.

Brasil: 9:10 pm.

Reino Unido: 00:10 am. (02 de marzo)

España: 1:10 am. (02 de marzo)

Italia: 1:10 am. (02 de marzo)

Japón: 10:10 am. (02 de marzo)

En tanto, Unión , el rival de turno, llega en mejor forma y va en busca de su tercera victoria al hilo que les asegure presencia en la próxima Copa Sudamericana y hasta tentar la Libertadores.

Convocados de Boca Juniors

Convocados de Boca. (Foto: Twitter Boca)

Los santafesinos vencieron a domicilio a Huracán por 3-1 y grandes pasajes de buen fútbol. Este partido debe ser la confirmación de un equipo protagonista.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue por el Torneo de Verano y el triunfo fue para Unión con doblete de Augusto Lotti.