Boca Juniors vs. The Strongest se enfrentan vía ESPN Argentina por la última jornada de la Copa CONMEBOL Libertadores 2021 a las 21:00 horas. El cuadro ‘Xeneize’ llega al cierre de la etapa regular obligado a ganar para pasar a octavos de final de la presente edición y deberá hacerlo ante el club boliviano, también con chances en un partido crucial por el Grupo C del torneo continental.

Como se recuerda, Barcelona, con 10 puntos, fue el primero en firmar pasaje a la próxima ronda, pero la clasificación de los ‘Toreros’ significa que pueden quedarse afuera los poderosos Boca Juniors, escolta con 7, o el subcampeón vigente Santos (6), mientras que The Strongest (6) todavía conserva la ilusión.

Solo una victoria pondrá a Boca a salvo de cualquier contingencia, mientras que un empate lo obligará a esperar una igualdad o una caída de Santos en Guayaquil frente a Barcelona, mientras que una derrota lo dejará automáticamente fuera de la Copa.

Boca vs. The Strongest: horarios del partido

Perú - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Cómo llega The Strongest

The Strongest parece llegar en alza a este encuentro, ya que había empezado la Copa con tres derrotas, pero luego se recuperó con victorias sobre Barcelona (2-0) y Santos (2-1) que le permiten aspirar a dar pelea hasta el final.

En el conjunto paceño también habrá al menos una variante, ya que el central uruguayo Gonzalo Castillo deberá purgar sanción por su expulsión frente a Santos y se prevé que su reemplazo será Gabriel Valverde.

“Estamos mejor que cuando jugamos en La Paz (contra Boca, que ganó 1-0)”, evaluó el delantero Jair Reinoso. “Este es otro equipo, con un técnico diferente y la idea ha encajado muy bien. Va a ser un partido distinto. Estamos muy motivados y tenemos la ilusión de avanzar de fase. Sabemos que tendremos que hacer un partido perfecto”, manifestó en conferencia de prensa.

Cuándo juega Boca

Boca Juniors jugará ante The Strongest este miércoles 26 de mayo por la última jornada de la presente Copa Libertadores 2021

Canales tv para ve Boca vs. The Strongest

Argentina: ESPN

Colombia: ESPN

Bolivia: ESPN

Perú: ESPN

México: ESPN

Estados Unidos: Bein Sports

Boca - The Strongest: alineaciones posibles

Boca Juniors: Esteban Andrada - Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López y Frank Fabra - Nicolás Capaldo o Jorman Campuzano, Alan Varela, Agustín Almendra o Edwin Cardona - Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa. Director técnico: Miguel Ángel Russo.

The Strongest: Daniel Vaca – Saúl Torres, Gabriel Valverde, David Mateos, Fernando Martelli y José Sagredo – Ramiro Vaca, Richet Gómez y Willie Barbosa – Jair Reinoso y Rolando Blackburn. Director técnico: Gustavo Florentín.

