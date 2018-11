El 04 de junio, en el sorteo de octavos de final, se determinó que la única posibilidad de un nuevo superclásico 'copero' sería en la final. Cinco meses después, se disputará una 'superfinal' entre River Plate y Boca Juniors por la Copa Libertadores. Conoce algunos curiosos datos sobre este encuentro.

Presidente Mauricio Macri y su curiosa frase

"La verdad es que prefiero que gane un brasilero (en las semifinales) y no tener esa final porque son tres semanas de no dormir", afirmó el presidente albiceleste. Sin embargo, el mandamás no pudo evitar ni con el deseo que se dispute un nuevo clásico en la Copa Libertadores.

El contexto en el tiempo

Teniendo en cuenta el éxito de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina, esta superfinal podría servir para terminar de redimir al público albiceleste ante el mundo. Por eso, se planteó jugar con público visitante.

Sin embargo, los presidentes de ambos clubes se negaron ante dicha medida. Los organismos de seguridad también se negaron, por ello, solo con hinchada local.

Reventa, el tema de nunca acabar

Debido a la alta demanda, los boletos para la final histórica de la Copa Libertadores triplicaron su precio, cerca a 180 mil pesos argentinos (ceca a 5100 dólares). Las autoridades armaron operativo para evitar los ingresos faltos y se asegure la seguridad del espectáculo.

Pedidos de credenciales en todo el mundo

Además de la TV, en Boca Juniors recibieron pedidos de credenciales de 25 países de todo el mundo, incluso de Omán. Prensa de Eslovenia, Cuba, Alemania y El Salvador también estarán en el clásico. El número es histórico: 1900 credenciales de prensa.