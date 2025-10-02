Redacción EC
Boca vs. Alianza Lima Femenino en vivo

08:42

¿A qué hora juega Boca vs. Alianza Femenino?

El duelo entre Boca Juniors y Alianza Lima por la Copa Libertadores Femenina está programado para iniciar a las 2:00 PM (hora peruana) y 4:00 (hora argentina).

08:31

¡Bienvenidos, amigos de El Comercio!

Aquí inicia la cobertura del partido de Alianza Lima vs. Boca Juniors por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025.

