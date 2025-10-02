Contenido Sugerido
Contenido GEC
/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
Aquí inicia la cobertura del partido de Alianza Lima vs. Boca Juniors por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025.
Contenido GEC
¿A qué hora juega Boca vs. Alianza Femenino?
El duelo entre Boca Juniors y Alianza Lima por la Copa Libertadores Femenina está programado para iniciar a las 2:00 PM (hora peruana) y 4:00 (hora argentina).