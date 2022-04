Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO | Sigue EN DIRECTO el partido válido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 desde ‘La Bombonera’. Conoce horarios, canales de TV y posibles alineaciones de este gran partido por el certamen continental más importante. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ BOCA JUNIORS VS. ALWAYS READY?

El duelo válido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 se jugará este martes 12 de abril en ‘La Bombonera’, en Buenos Aires, capital de Argentina.

¿A QUÉ HORA JUEGA BOCA JUNIORS VS. ALWAYS READY?

Perú: 17:15 horas

Ecuador: 17:15 horas

Colombia: 17:15 horas

Chile: 19:15 horas

Uruguay: 19:15 horas

Paraguay: 19:15 horas

Venezuela y Bolivia: 18:15 horas

Estados Unidos (este): 18:15 horas

Estados Unidos (pacífico): 15:15 horas

México: 16:15 horas

BOCA - ALWAYS READY: TV DEL PARTIDO

El partido entre Boca Juniors vs. Always Ready puede ser visto por ESPN para todo Latinoamérica. Cabe destacar que el canal dependerá del país en el que lo puedas sintonizar, puesto que al tratarse de Copa Libertadores, es probable que vaya por la señal de ESPN 2 o ESPN. Usted deberá revisar su guía local para encontrar el canal en el que será transmitido.

BOCA VS. ALWAYS READY: ¿DÓNDE VER EL PARTIDO ONLINE?

Si es que no tienes la opción de verlo por la señal de TV, ESPN tiene habilitada la plataforma online de Star Plus. Ahí podrás sintonizar el partido EN VIVO y con la mejor calidad disponible. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del partido con fotos, goles y minuto a minuto.

BOCA JUNIORS VS. ALWAYS READY: ÚLTIMOS RESULTADOS

Boca Juniors

Copa de la Liga Profesional | Vélez Sarsfield 0-0 Boca Juniors

Copa Libertadores | Deportivo Cali 2-0 Boca Juniors

Copa de la Liga Profesional | Boca Juniors 2-2 Arsenal

Copa de la Liga Profesional | River Plate 0-1 Boca Juniors

Copa de la Liga Profesional | Estudiantes 0-1 Boca Juniors

Always Ready

Liga de Fútbol Boliviano | Always Ready 6-2 Universitario

Copa Libertadores | Always Ready 2-0 Corinthians

Liga de Fútbol Boliviano | Blooming 1-0 Always Ready

Liga de Fútbol Boliviano | Santa Cruz 0-1 Always Ready

Liga de Fútbol Boliviano | Always Ready 0-0 Jorge Wilstermann

BOCA JUNIORS VS. ALWAYS READY: POSIBLES ALINEACIONES

Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Aranda, Rojo, Sandez; Medina, Fernández, Cordero, Molinas; Vásquez y Villa.

Always Ready: Giménez; Enoumba, Rambal, Cabrera, Flores; Adrian, Cristaldo, Chumacero, Arce, Ramallo; Riquelme.

ASÍ LLEGA BOCA JUNIORS

Boca Juniors llegará a este encuentro en un mal momento, puesto que no gana hace tres partidos. La última victoria del ‘Xeneize’ fue en el clásico frente a River Plate; sin embargo, no ha convencido al público con su estilo de juego. El entrenador sigue cuestionado y espera conseguir una victoria frente a Always Ready por la Copa Libertadores.

En esta competición el presente no es distinto debido a la derrota frente a Deportivo Cali en el debut. Como se recuerda, solo clasifican dos por cada zona, así que un triunfo frente al cuadro boliviano es necesario para seguir pensando en una clasificación a octavos de final sin muchos inconvenientes.

