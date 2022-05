Con la necesidad imperiosa de ganar para no complicarse aún más en el Grupo E de la Copa Libertadores 2022 , Boca Juniors visita a Always Ready EN VIVO ONLINE en el Hernando Siles de La Paz. El partido se jugará este miércoles 04 de mayo desde las 19:00 (hora local) y 21:00 (hora argentina), y contará con la transmisión de ESPN, FOX Sports, STAR Plus y Facebook Watch. El ‘Xeneize’ se juega el todo o nada en Bolivia.

Los dirigidos por Sebastián Battaglia vienen de superar por 2-0 a Barracas Central, pero a nivel continental de caer por el mismo resultado ante Corinthians, en Brasil. Dicha caída lo dejó en el último lugar de su zona con 3 puntos.

TABLA DE POSICIONES GRUPO E

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo E de Copa Libertadores. / Captura de pantalla

La buena noticia para Boca Juniors es el regreso de Agustín Rossi en el arco. Asimismo, los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano también se perfilan como titulares. En la ofensiva, por otro lado, estarían Eduardo Salvio y Luis Vázquez. Recordemos que Darío Benedetto está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Los bolivianos, por su parte, cayeron el último fin de semana ante Bolívar en el Estadio Municipal El Alto. Además, para este duelo copera no podrán contar con Alejandro Chumacero por lesión ni con Ramallo por suspensión. Eso sí, con 4 unidades, se ilusionan con llegar a los octavos de final.

BOCA VS. ALWAYS READY: HORARIOS

Perú - 19:00 horas

Colombia - 19:00 horas

Ecuador - 19:00 horas

México - 19:00 horas

Bolivia - 20:00 horas

Venezuela - 20:00 horas

Estados Unidos - 20:00 horas

Paraguay - 20:00 horas

Chile - 20:00 horas

Argentina - 21:00 horas

Uruguay - 21:00 horas

Brasil - 21:00 horas

BOCA JUNIORS VS. ALWAYS READY: DÓNDE VER Y CANAL TV

La transmisión del partido entre Boca y Always Ready estará a cargo de las señales de ESPN para toda Sudamérica, FOX Sports para Argentina y Facebook Watch y STAR Plus vía live streaming.

BOCA VS. ALWAYS READY: FORMACIÓN PROBABLE

Boca Juniors: Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra o Agustín Sández; Cristian Medina, Alan Varela, Guillermo Fernández; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez.

Always Ready: Giménez; Enoumba, Rambal, Cableara, Flores; Blanco, Adrián, Cristaldo, Arce, Árabe; Riquelme.