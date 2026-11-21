Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán este sábado 21 de noviembre la gran final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad colombiana de Barranquilla. Los brasileños buscarán el título que perdieron por penaltis el año pasado ante Lanús y los argentinos apuntarán a conseguir su tercer trofeo y a convertirse en los más veces ganadores de este campeonato. No te pierdas ningún detalle y sigue el minuto a minuto a través del Stream Depor, que contará con la cobertura completa del certamen.