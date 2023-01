Boca Juniors vs. Racing Club EN VIVO y EN DIRECTO juegan la final de la Supercopa de Argentina 2023 en el estadio Estadio Hazza bin Zayed de Abu Dhabi. La ‘Academia’ accedió a este encuentro decisivo tras haberse adjudicado el Trofeo de Campeones, mientras que el ‘Xeneize’ llega por haber sido segundo de la tabla general (ganó los dos torneos) por detrás de la ‘Academia’. Para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo, te contamos que el encuentro va el viernes, 20 de enero desde las 10:30 am de territorio local y podrás verlo por las pantallas de DIRECTV Sports y DGO .

VIDEO RECOMENDADO Boca vs. Racing: la previa del partido por Supercopa Argentina. Fuente: Boca Juniors