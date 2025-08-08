Ver Boca vs. Racing EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 9 de agosto de 2025, a las 2:30 de la noche (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:30 PM de México y las 9:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney Plus, transmiten en Argentina. ESPN y Disney+ en Sudamérica. En México lo televisa Fanatiz y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz y TyC Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

