Boca vs. River: conoce al jugador del fútbol peruano que se formó en el cuadro xeneize

MARCO QUILCA LEÓN



HOY se juega la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate (3:00 p.m.) y Brian Flores nos cuenta cómo vivió esos clásicos en menores. El jugador de UTC de Cajamarca se formó en el cuadro 'Xeneize' y así cuenta su experiencia.

¿Desde qué edad y cuánto tiempo estuviste en la institución?



Boca llegué a los 9 años y me quedé hasta los 22. Hice todas mis inferiores en el club, pero nunca llegué a debutar. Concentré en algunos partidos. En los 13 años que estuve tuve la fortuna de compartir vestuario con Riquelme, quien era mi ídolo. Él nos invitaba a los más chicos a comer asado a su casa, nos ayudaba mucho. Un persona admirable dentro y fuera del campo.

¿Cómo se viven los clásicos en inferiores? ¿Son igual que en la Primera?

Para los jugadores que nos formamos en uno de esos dos clubes es algo hermoso. En inferiores se vive de la misma manera que en Primera. La semana es distinta, se trabaja diferente, hay más motivación. Uno cuando viste la camiseta de Boca quiere ganarle todos los partidos a River, hacerles pasar vergüenza deportiva, celebrar en su cara. Además, en los menores algunos se conocían y apostaban. Jugué varios clásicos con el ‘Negro’ Magallán, que seguro será titular hoy.

¿En caso de que River Plate campeone, se olvidará el descenso?

El descenso me tocó vivirlo en una fecha especial. Estaba acá, en el Perú, con la Sub 20 de Boca disputando la Copa Libertadores de la categoría. El día de la final, ante Universitario de Deportes, que perdimos, fue el mismo día que River perdió la categoría. Nosotros nos enteramos después del partido, en el vestuario. A pesar de haber quedado en el segundo puesto, celebramos, cantamos, una locura. Por eso creo que esa mancha no se borrará nunca, así nos ganen la final.

¿Qué significa esta final de Copa Libertadores para el fútbol?

Es la primera vez en la historia que Boca Juniors y River Plate se ven las caras en una instancia final. Será algo único y nadie se lo va a querer perder. Puedes ver cómo figuras del fútbol mundial dan sus opiniones y algunos se animan a soltar un pronóstico, porque de una u otra manera no se quieren perder el partido. Ahí nos damos cuenta de la magnitud que significa este clásico, que es mejor que cualquier otro en el mundo. El jugador lo disfrutará y nosotros, como hinchas, nos vamos a comer hasta los codos.

¿Cómo quedará el partido de hoy y la vuelta en el Monumental?

Yo creo que gana Boca Juniors 2-0 con goles de ‘Wanchope’ Ábila y Darío Benedetto. Los dos vienen bien y motivados porque han marcado en las instancias anteriores de la Copa. En la vuelta, queda empate 1-1. El autor del gol boquense volverá a ser Benedetto. Le tengo una fe inquebrantable al ‘Pipa’. Además de ser la figura, será recordado por celebrar en la cancha del rival de toda la vida, al mismo estilo que Martín Palermo.