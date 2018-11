Boca vs. River: Director de Competiciones de la Conmebol no contempla la suspensión del partido Frederico Freire aseguró que "llovió muy fuerte pero el campo drenó muy bien en dos horas y media". Hasta ahora, el Boca Juniors vs. River Plate se realizaría con normalidad

Frederico Freire aseguró que "llovió muy fuerte pero el campo drenó muy bien en dos horas y media". Hasta ahora, el Boca Juniors vs. River Plate se realizaría con normalidad. (Foto: TNT Sports)