Miguel Ángel Russo llegó al Boca Juniors vs. River Plate castigado por la enorme cantidad de críticas de los hinchas que pidieron la salida del entrenador después de caer eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores y haber tenido un arranque que dejó muchas dudas en las fechas iniciales de la Copa de la Liga Profesional.

Sin embargo, el experimentado estratega nunca perdió la cabeza y siguió trabajando en silencio, con el único objetivo (a corto plazo) de eliminar a los ‘Millonarios’ en la carrera por obtener la Copa Argentina. Y así fue, el cuadro ‘azul y oro’ venció en la tanda de los penales por 4-1 y avanzó a los cuartos de final.

Apenas terminó el Superclásico, Russo celebró el éxito, reconoció con hidalguía que no están mostrando su mejor versión y, con todo y eso, le mandó un recado a todos los detractores con una frase que será recordada: “Me vibra el corazón, el celular no, esa es la diferencia”, expresó un conmovido Russo.

“Tenemos que mejorar en muchas cosas, nos estamos armando, venimos de muchos golpes, muchas cosas que no esperábamos, pero tengo un grupo muy noble, al cual quiero mucho. Esto es para la gente de Boca, se lo dedico a ellos”, manifestó el DT de los boquenses a los micrófonos de TyC Sports.

“El que duda de nosotros, yo sé que jugamos mal en algún momento, pero todavía estoy en una etapa en la que, gracias a Dios, me vibra el corazón y no el celular y eso es clave para vivir. Me vibra el corazón, el celular no, esa es la diferencia”, agregó Russo tras el triunfo sobre el River de Marcelo Gallardo.

Precisamente, hay un dato de la página de Opta que muestra la superioridad de Russo sobre el ‘Muñeco’ Gallardo en cruces por penales: es la tercera vez (una con Rosario Central y dos con Boca) que Miguel Ángel elimina al actual preparador de la ‘Franja’. Ocurrió en la Copa Argentina 2014 y 2021 y la Copa de la Liga Profesional 2021.