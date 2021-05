River Plate ha sido golpeado por una ola de contagios a horas de enfrentar a Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa de la Superliga argentina en La Bombonera. En la mañana del sábado 15 de mayo se informaron 10 contagiados en el plantel, y por la noche de Argentina se conoció el positivo a COVID-19 de cinco jugadores más: Franco Armani, Matías Suárez, Benjamin Rollheiser, Agustín Palavecino y Santiago Simón. Además, Marcelo Gallardo también está contagiado, según medios de Buenos Aires.

Hoy por la mañana se anunció los positivos de Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Rafael Santos Borré y Federico Girotti. Por esta razón, la directiva decidió examinar a toda la delegación porque “algunos jugadores presentaron síntomas compatibles con COVID-19″, según un comunicado publicado.

A raíz de los casos positivos de Covid-19 detectados hoy, los jugadores fueron sometidos también a testeos PCR. Los resultados arrojaron nuevos positivos en Franco Armani, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Agustín Palavecino y Santiago Simón.



De esta forma, son 15 los jugadores del plantel de River Plate que no podrán estar este domingo 16 de mayo contra Boca Juniors en la Bombonera por los cuartos de final de la Copa de la Superliga. Vale recalcar que el partido no tenía riesgo de suspensión con los 10 primeros contagiados. Ahora quedará todo en manos de las autoridades de la Superliga para decidir si se juega o no el superclásico.

Sin el ‘Muñeco’

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, dio positivo a COVID-19). En las últimas horas del día sábado, medios argentinos informaron la lamentable noticia que pone en alerta al fútbol. ‘El muñeco’ no estará para el Superclásico de mañana entre River vs. Boca y se suma a los otros contagiados que también se perderán el encuentro por cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina.

El medio que lanzó la noticia fue TNT Sports de Argentina. Sin embargo, River Plate no ha confirmado o desmentido la información a través de sus redes sociales.

