MARCO QUILCA LEÓN



Esta tarde se juega la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate (3:00 p.m.) y Daniel Ferreyra lo vivirá de una manera especial. El actual portero de Sport Boys se formó en el cuadro 'Millonario' y así cuenta su experiencia.

¿Desde qué edad y cuánto tiempo estuviste en la institución?

Llegué en enero de 1997. Unos meses antes me vieron atajar en un torneo en mi ciudad (San Nicolás). Me llamaron de clubes como Boca Juniors e Independiente también, pero elegí River Plate porque desde pequeño fui hincha. Viví en la pensión del club y tuve como referente e ídolo a Amadeo Carrizo, quien fue como un padre.

¿Cómo se viven los clásicos en inferiores? ¿Son igual que en la Primera?

Se vive de la misma manera en inferiores que en Primera. Eso de hecho porque el argentino tiene una pasión por el fútbol inimaginable. Es un sinfín de emociones. Te motiva y te presiona por todo lo que está en juego. Es un partido aparte, sí, pero en River Plate no nos inculcan el ser anti-Boca, no tenemos por qué serlo. Ellos quizás sí por el hecho de que no están acostumbrados a ganar. Jugué muchos clásicos en inferiores junto con Germán Lux, que hoy estará en el banco, pero si le toca entrar lo hará bien.

Fue durísimo. Yo conocí a mi esposa cuando jugaba en River Plate, ella también es hincha. Cuando ocurrió el descenso, nos largamos a llorar, no lo podíamos creer. No solo soy hincha de River desde niño, sino que es mi casa, ahí forjé mi vida, ahí estaban mis amigos. Fue un día trágico e histórico, así que si campeonamos no creo que se borre. Lo que sí puede pasar es que Boca ya no tendría chances de molestar con nada.

¿Qué significa esta final de Copa Libertadores para el fútbol?

Se recordará como el Maracanazo del 50 o algo así. Es algo histórico que, incluso, traspasa fronteras. Durante la semana José Mourinho, Juan Mata, Gianluigi Buffon, Ernesto Valverde, Diego Simeone, todos hablan de esta final. Argentina, en estos momentos, está en los ojos del mundo. Somos afortunados de estar vivos para disfrutar un partido que nunca más se volverá a repetir. Espero que los argentinos también lo tomen así y no haya desgracias.

¿Cómo quedará el partido de hoy y la vuelta en el Monumental?

Creo que hoy el partido quedará empatado con un gol para cada equipo. En River Plate anotará el colombiano Rafael Santos Borré, que viene derecho de cara al arco. En Boca marca Darío Benedetto. En la vuelta, en el Monumental, gana River 1-0 con gol de Gonzalo Martínez, luego de un penal dudoso cobrado por el árbitro. Al final, los de Gallardo terminarán colgados en un arco, Armani será figura, habrá peleas, expulsiones. Lo que sí espero es que el duelo de esta tarde no demore mucho porque jugamos con Sport Boys en la noche y no quiero llegar tarde [risas].