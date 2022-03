Este domingo 20 de marzo no será un día cualquiera para el mundo deportivo. Boca vs. River tendrán una nueva edición del Superclásico por la Liga Profesional Argentina y millones de fanáticos no podrán perderse el duelo que se desarrollará en el mítico Estadio Monumental de Núñez.

Ambos conjuntos llegan a este partido luego de conseguir tres puntos valiosos en su último encuentro. Del lado de Boca Juniors, derrotaron a Estudiantes de La Plata con gol de Luis Advíncula en condición de local. En la otra cara de moneda, River hizo su trabajo goleando a Gimnasia.

Sin embargo, a pocos días de que se enfrenten los dos equipos más populares del país, el folclore siempre dirá presente. Según detalla Olé, la dirigencia boquense liderada por Juan Román Riquelme pidió jugar el duelo con la camiseta amarilla luego de que un chamán lo haya aconsejado.

“En los pasillos de acá se habla de un chamán”, fue la revelación que nació desde las entrañas de la Bombonera. “Hace un tiempito que alguien viene ‘trabajando’ en esto que el fútbol también cree, je”, agregó otra fuente. “La recomendación fue precisa, contundente: ‘El domingo, usen la amarilla’”, indica la página argentina.

Además, el medio periodístico destacó en su portada el consejo que habría recibido el club argentino que mantiene un gran presente en la Liga Profesional Argentina 2022.

A QUÉ HORA ES EL PARTIDO DE RIVER VS. BOCA

El horario para seguir el Superclásico de la Argentina en River vs. Boca está programado para las 20:00 horas locales.

QUIÉN TRANSMITE EL RIVER VS. BOCA

ESPN , Star Plus , TNT Sports y Fox Sports Premium son los canales oficiales que transmitirán el partido entre River vs. Boca por la jornada 7 de la Liga Profesional Argentina 2022. TyC Sports compartirá la previa del Superclásico e incidencias a ras de cancha en todas su plataformas.

