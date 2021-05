A un día del superclásico ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, River Plate confirmó que diez futbolistas del primer equipo dieron positivo por coronavirus. El cuadro ‘Millonario’ anunció que suspendió la concentración programada. ¿Peligra el partido de mañana?

A través de un comunicado que fue compartido en las redes sociales del club, River Plate dio a conocer la compleja situación que atraviesa el plantel de Marcelo Gallardo. Asimismo, el ‘Millonario’ anunció los futbolistas que fueron desafectados para el superclásico y que cumplirán la cuarentena obligatoria.

“Debido a que algunos jugadores presentaron síntomas compatibles con COVID-19, el Departamento Médico decidió realizar nuevos testeos este sábado 15 de mayo. Luego de los mismos, los siguientes jugadores dieron resultado positivo: Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce y Franco Petroli”, se lee en el documento.

Show Player

Superclásico sigue en pie

A pesar de la tensa situación de River Plate, fuentes de la Liga Profesional confirmó que el superclásico sigue en pie y se jugará como está programado: este domingo 16 de mayo en La Bombonera desde las 15:30 horas de Perú.

Desde la parte legal no hay argumentos para suspender el partido entre River Plate y Boca Juniors, por lo que el ‘Millonario’ no pedirá la suspensión ni reprogramación del encuentro. Por lo que Marcelo Gallardo deberá armar un nuevo once a menos de 24 horas de disputar el superclásico.

Selección Peruana: Conoce el fixture de junio en Eliminatorias y Copa América

Conforme a los criterios de Saber más