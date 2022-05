Boca vs. Tigre juegan por la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional 2022 de Argentina. Conoce todos los detalles del partido, cuándo es, a qué hora, qué canales de TV pasan la transmisión, dónde ver y cómo seguir gratis. Aquí podrás seguir minuto a minuto las incidencias con videos de los goles en directo.

CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUEGA BOCA VS TIGRE

Boca Juniors visita a Tigre este sábado 7 de mayo, desde las 16:30 de Argentina (14:30 del Perú), en el estadio José Dellagiovanna. Mira los horarios del partido según cada país.

14:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

15:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

16:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

QUIÉN TRANSMITE BOCA VS TIGRE

La trasmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports en Argentina, mientras que TyC Sports lo pasará en Perú y otros países de Sudamérica. El Comercio te ofrecerá la cobertura más completa del Boca-Tigre por Copa de la Liga Profesional 2022.

CÓMO SEGUIR ONLINE EL BOCA - TIGRE EN VIVO

Otras opciones para ver el Boca vs Tigre vía streaming es mediante ViX, STAR Plus y DirecTV Go, donde podrás seguir la transmisión online en directo.

Tigre viene de perder 3-2 ante Vélez Sarsfield y quiere recuperarse como local frente a Boca, que derrotó 2-0 a Barracas Central en su última presentación por el certamen argentino.

Ocho equipos buscarán en la décimo cuarta y última jornada de la Copa de la Liga Profesional, un lugar en los cuartos de final junto a los ya clasificados Racing, River, Estudiantes y Boca Juniors.

Estudiantes, con 28 puntos, y Boca Juniors, con 24, tienen un lugar asegurado en los cuartos de final. Los que quieren acompañarlos son Tigre (20 puntos y +7 de diferencia de gol), Aldosivi (20 y +2) y Huracán (18 y +1).

Tigre cuenta con la gran ventaja de recibir el sábado a Boca Juniors, que jugará con suplentes porque está concentrado en la Copa Libertadores.