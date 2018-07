'Bolillo' Gómez dejó la dirección técnica de Panamá: su nuevo destino sería Ecuador

“A veces es difícil mover los pies de donde se pone el corazón”. Así empezó la carta con la que Hernán Darío Gómez se despidió de Panamá y de todos aquellos que lo respaldaron durante su proceso que culminó con la clasificación histórica a Rusia 2018.



“A veces es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la Selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr un sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014, el sueño de que Panamá estuviera en el mundial de fútbol”, señaló Hernán Darío Gómez en su sentida misiva.



El 'Bolillo' también explicó que así como vivió buenos momentos, también atravesó malos durante su estadía en el banquillo canalero, pero logró superarlos a tal punto de llegar a Rusia 2018.



"He luchado desde adentro del campo con muchos obstáculos, por eso algunos hablarán bien de mí y se los agradezco, pero también hablarán mal y se los agradezco aún más, porque de rivales y contrariedades es que florece un verdadero equipo", explicó.



“Panamá ahora es ejemplo de unión y de amor”, resaltó Hernán Darío Gómez y a lo que agregó "enseñándole a los demás países la calidad humana de lo que es un panameño, con un comportamiento de una gran altura en un escenario de la más grande envergadura, dándose a conocer en el mundo como un pueblo unido, alegra y con esperanzas, enviando un gran mensaje desde el escenario del mundial de fútbol que dice: “aquí está la selección pa’ rato”.



El experimentado estratega cerró su carta enviando un agradecimiento sincero a los directivos de la FEPAFUT, a los integrantes del equipo principal y a todos aquellos que colaboraron en el progreso del balompié centroamericano.



El nuevo destino del 'Bolillo' sería el combinado de Ecuador. Los últimos reportes de la prensa norteña aseguran que tiene todo listo para firmar un vínculo por los próximos cuatro años en los que se llevará a cabo las Eliminatorias Qatar 2022.



Para Hernán Darío Gómez la experiencia en Ecuador no es nueva, puesto que fue el técnico artífice que llevó a los sudamericanos por primera vez en su historia a un Mundial. Tal hazaña se dio en el 2002 durante la cita de Corea-Japón.