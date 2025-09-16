Redacción EC
Redacción EC

Vervs. Atlético MineiroEN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Hernando Silez por la ida de los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? Tigo Sports lo transmite en Bolivia, DirecTV Sports en todo Sudamérica. Mientras que, Fanatiz y beIN Sports lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

